El vino de la discordia: uva leonesa para hacer el blanco más famoso de España

Cenicienta, Bruñal Garnacha blanca, Gewürztraminer, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo, Riesling y Godello. Estas son las ocho nuevas variedades de uva que la Junta de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), aprobó para su inclusión en el porfolio de la D.O. Rueda, referencia en la elaboración de vinos blancos en nuestro país. Seis blancas y dos tintas. Pero solo una de ellas ha suscitado un auténtico terremoto en el mundo del vino.

Y es que la última de las mencionadas, la Godello, que se ha incluido dentro las variedades blancas secundarias de la D.O. Rueda, es autóctona de la zona del Bierzo y Galicia, especialmente. Algo que ha hecho entrar en cólera especialmente a los primeros, que incluso han anunciado que recurrirán la decisión del Itacyl y hasta estudian acudir al contencioso-administrativo.

Uva leonesa para un vino de Valladolid. Motivo suficiente para que, además, esta cuestión también haya traspasado al panorama político e incluso partidos como Unión del Pueblo Leonés (UPL) haya llevado la cuestión a las Cortes de Castilla y León al hacer una lectura en la que interpretan esta decisión como una "provocación".

La inclusión de la uva Godello en la D.O. Rueda se hacía efectiva en la resolución del 23 de agosto del Boletín Oficial de Castilla y León. Un hecho que era la culminación del "trabajo de bodegueros y viticultores en torno a la adaptación al terreno de determinados tipos de uva", justificaban desde el Consejo Regulador vallisoletano.

Este es un hecho que demuestra su "carácter aperturista" tanto al consumidor como a sus enólogos, que con esta inclusión tendrán la oportunidad de "innovar en sus elaboraciones gracias a las particularidades de las nuevas uvas incorporadas".

Máximo podrán participar en un 25% de la composición del vino

La Godello, además de las otras cinco nuevas variedades blancas, se unían así al Verdejo, el buque insignia de la D.O. Rueda, Sauvignon Blanc, Viura, Chardonay, Viognier, estas tres últimas ahora primarias junto a las dos primeras, y la Palomino Fino, variedad secundaria. Las nuevas incorporaciones son variedades secundarias, por lo que los bodegueros deberán respetar los porcentajes, siendo obligatorio utilizar en sus elaboraciones las principales uvas en al menos un 75%, como mínimo, y las secundarias podrán aportar únicamente un 25% del caldo.

Diputación de León y Consejo Comarcal del Bierzo se unieron a la cruzada que la D.O. Bierzo ha abierto contra esta decisión. Ven en esta decisión que se produce "competencia desleal" por parte de la D.O. Rueda y que es una nueva "afrenta" del Gobierno autonómico. "Inadmisible y una aberración", calificaba la institución provincial el pasado domingo.

Para Olegario Ramón, presidente Comarcal del Bierzo, la inclusión de la Godello en la D.O. Rueda no tiene fundamento pues se trata de una variedad que no es autóctona y "no existe ninguna tradición en el cultivo de esta uva".

Carlos Yllera: "Es necesario en la viticultura actual"

El presidente de la D.O. Rueda, Carlos Yllera, a las puertas de la sede Foto cedida

Una guerra sin precedente en el mundo del vino en la que, desde luego, la D.O. Rueda no ha querido permanecer en silencio y ha salido a defenderse. EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido hablar con su presidente, Carlos Yllera, quien ha justificado que la Godello lleva plantándose en la zona de influencia vallisoletana desde 1996.

Incluso explica que "al menos cinco bodegas de la D.O. Rueda han sacado vinos elaborados con uva Godello", aunque sin el marchamo de la denominación al no estar incluida hasta ahora y bajo el amparo de Vinos de la Tierra de Castilla y León.

La decisión de pedir la inclusión de la Godello en su porfolio, además de las otras cinco uvas blancas y las dos tintas, nace a raíz de las "catas técnicas" que realizan periódicamente. Unas catas que tienen el objetivo de "escuchar y valorar lo que los elaboradores de la zona están haciendo". Esto es algo que, según explica el propio Yllera, les permite "saber si las variedades de uva que se están cultivando se adaptan adecuadamente a la zona y cuáles son las cualidades organolépticas que aportan a los vinos".

Razones por las que se ha decidido incluir estas ocho nuevas variedades. De esta manera, quieren demostrar que un carácter aperturista es "necesario en la viticultura actual". En este sentido, justifica que esto implica "seguir cuidando y abanderando las variedades autóctonas de cada zona, pero dando espacio a la diversificación y a la evolución".

Algo con lo que creen se fomenta la "libertad de los enólogos a la hora de reflejar su personalidad en los vinos que elaboran, incluyendo nuevos matices, pero sin perder la vista el origen", recalca Yllera. El pasado 3 de septiembre, la D.O. Rueda emitía un comunicado ante la polémica suscitada, asegurando que no pretender "usurpar la identidad" de las denominaciones de origen que usan la Godello, pero añadían que las variedades de uva "no son exclusivas" de una D.O.

Además, los "motivos cualitativos" le empujó a tomar esta decisión. Motivos cualitativos que ha explicado Yllera a este periódico. El presidente de la D.O. Rueda apunta que la elaboración de un vino es un proceso "complejo" que se inicia "en el terruño, en la vid", para luego pasar por distintas fases hasta su salida al mercado.

"En todas ellas, la profesionalidad, el mimo y el cuidado de los viticultores y bodegueros es imprescindible para que, como sucede en los vinos de la D.O. Rueda, el resultado final sea excelente. Cada uva aporta sus propias notas de cata en los vinos. Por ejemplo, la uva Verdejo aporta toques de fruta herbáceos y un característico final amargoso que la define. Otras uvas aportarán otras cualidades diferentes y así, los enólogos juegan a componer la elaboración perfecta para que el consumidor les elija", desgrana.

Además, Yllera insiste en que las seis nuevas variedades blancas incorporadas están consideradas como secundarias, por lo que "solo podrán participar en un 25% dentro de la elaboración de los vinos". "Por lo tanto, hoy en día no podrá salir al mercado ningún vino monovarietal de Godello bajo el amparo de la D.O. Rueda", zanja.

A pesar de ser conscientes de la polémica y la reacción desde la D.O. Bierzo, la vertiente política que defiende el leonesismo y parte de Galicia, desde Rueda se quieren mantener distantes al respecto y no quieren valorar los motivos que han suscitado todo este terremoto.

La uva Verdejo será la protagonista de la D.O. Rueda, señalaron en su comunicado, siendo esta el "máximo exponente en la elaboración de sus vinos". Una variedad que ha sido reconocida por "prestigiosas figuras del mundo del vino a nivel nacional e internacional" por su "excelente calidad y versatilidad". De esta manera, quisieron responder indirectamente a las autoridades políticas y de la D.O. Bierzo que les acusaron de unirse a la "moda de la Godello" estando en "tiempos bajos".

Un vino de la discordia que ha removido todo tipo de reacciones a lo largo y ancho de nuestro territorio. La uva Godello, por el momento, pasa a ser parte de la D.O. Rueda como secundaria, a expensas de que los futuros movimientos de la D.O. Bierzo, que pretende crear una especie de frente común con otras denominaciones gallegas que tienen esta variedad como autóctonas, puedan echar marcha atrás de algún modo la decisión ratificada por la Junta de Castilla y León.