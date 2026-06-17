Confirmado por Trabajo: enviará 100.000 avisos a empresas para proteger del calor y multará si incumplen

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, este lunes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social remitirá 113.916 avisos esta semana a empresas de los sectores agrarios y de la construcción de toda España, también de Castilla y León.

El objetivo es informarles de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas, así como de la normativa aplicable.

Así se ha pronunciado Díaz en la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Barcelona.

"Todos los años lanzamos un plan del calor, les anuncio que vamos a lanzar cartas a los sectores empresariales afectados por los golpes de calor. No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar", ha explicado la ministra.

Yolanda Díaz ha indicado que, durante el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo llevó a cabo "más de 10.000 actuaciones en condiciones ambientales adversas, que conllevaron casi 300 infracciones y unas sanciones de alrededor 1,6 millones de euros".

"Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo", ha reivindicado la titular de Trabajo quien ha recordado que en España, en 2025, más de 700 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo en accidentes mortales laborales.

Desafíos laborales urgentes

Durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, la vicepresidenta ha destacado los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo laboral en la actualidad.

Entre ellos, ha destacado los de gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de trabajo como la digitalización y las fórmulas matemáticas que introducen los algoritmos, la evolución demográfica y el cambio climático.

También mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, todavía minusvaloradas.

Y reforzar la protección de las personas trabajadoras más vulnerables: jóvenes, migrantes, personal sociosanitario, empleadas del hogar; e introducir la perspectiva de género, una deuda pendiente de la salud laboral.

Yolanda Díaz ha puesto en valor medidas españolas pioneras en prevención como los permisos climáticos ante situaciones de riesgo grave e inminente.

"Hemos sido pioneros en Europa. En 2023 adaptamos la normativa de lugares de trabajo para obligar a proteger a la población trabajadora frente a fenómenos meteorológicos adversos y, tras la DANA de 2024, reconocimos los permisos climáticos, porque el calor extremo también mata", ha subrayado.

Y ha afirmado que "la conexión permanente genera estrés y otras patologías que suponen hoy riesgos importantes para la salud mental".

Una nueva ley

Yolanda Díaz ha explicado que el Gobierno ha declarado este 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30º aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para consolidar la protección frente a riesgos físicos y psicosociales como derecho fundamental y pilar del trabajo decente.

"Nuestra iniciativa central en materia de prevención ha sido la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales acordada con las organizaciones sindicales, una norma importante", ha dicho.

Díaz ha subrayado que la renovación de esta norma pone la legislación laboral "a la altura del trabajo real de 2026".

"Es la mayor actualización de esta ley en 30 años. Se aprobó en 1995 cuando nadie hablaba de salud mental en el trabajo, cuando 'algoritmo' era solo una palabra de las matemáticas. El trabajo ha cambiado radicalmente", ha señalado.

Y ha indicado que "el coste fiscal que tiene no prevenir es un reto de época". "Este es el debate también que vamos a tener pronto en Europa y por supuesto en toda la región iberoamericana", ha apuntado.

La nueva ley de prevención, ha incidido la ministra, reconoce los riesgos psicosociales y la salud mental, "los daños a la salud ya no serán solo físicos, sino también mentales, cognitivos y emocionales".

"Además quiero destacar que habrá un reglamento específico que abordará incluso la prevención de la conducta suicida en el entorno laboral y en los centros de trabajo", ha añadido.

Perspectiva de género y edad

Y ha recordado que el Ministerio "ha incluido a las trabajadoras del hogar en el ámbito de la ley de prevención, una deuda histórica con un colectivo feminizado e invisibilizado".

Díaz ha añadido que la ley incorpora "por primera vez la perspectiva de género, porque sabemos bien que los riesgos no afectan igual a los hombres que a las mujeres, y esa diferencia tiene que estar en la ley".

"También la perspectiva de edad, el edadismo es importante en un país con una población trabajadora que envejece. A su vez, aborda el impacto de los algoritmos, el ciberacoso, la falta de desconexión digital, el calor y el frío extremos y la violencia y el acoso en el trabajo, también cuando se ejercen a través de la tecnología", ha apuntado.

Finalmente, la ministra de Trabajo ha felicitado a los miembros de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) reunidos en Barcelona por elaborar y aprobar la IV Estrategia Iberoamericana 2026-2030.

"Pone el foco donde hay que ponerlo: riesgos psicosociales, diversidad de la población trabajadora -con especial atención al género y la violencia en el trabajo-, impacto del cambio climático y de la digitalización", ha asegurado.

"En apoyo a esa labor, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social ponemos a disposición de toda la región nuestro conocimiento y nuestra experiencia, la acumulada en el cumplimiento de las estrategias española y europea y en la elaboración de la nueva ley", ha zanjado Díaz.