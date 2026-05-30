España cambia las normas: el inquilino que no pague el alquiler tendrá como aval al Gobierno en casos concretos

Hasta ahora, los propietarios contaban únicamente con los mecanismos de protección ante el impago del alquiler habituales. Sin embargo, recientemente el Gobierno de España ha cambiado las normas con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 el pasado mes de abril.

Este documento, que todavía está supeditado a posibles recursos, dota de línea presupuestaria a una de las medidas estrella, que es la inclusión del Gobierno como aval/seguro público en el caso de que el inquilino no abone alguna de las rentas mensuales, pero siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Tradicionalmente, los propietarios solo podían recurrir a seguros privados, garantías adicionales y depósitos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o la vía judicial, pero este nuevo paradigma abre un camino de cambio en las normas.

Según los últimos datos disponibles, en Castilla y León hay cerca de 120.000 viviendas en régimen de alquiler y tres de cada cuatro están ubicadas en municipios de más de 20.000 vecinos.

Esta nueva herramienta fue aprobada a finales del pasado año a través de Real Decreto, pero con la luz verde al plan, que moviliza 7.000 millones de euros, se cuenta ya con línea presupuestaria para poder financiar los avales.

Una vez se firmen los correspondientes convenios con las comunidades autónomas, se podrá comenzar a aplicar. La previsión es que sea a partir de la segunda mitad de este 2026.

El mecanismo de avales pretende incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado, elevando de esta manera la oferta para dar respuesta a la alta demanda.

El resultado es que contarán con la seguridad de que no sufrirán las consecuencias de la precariedad en la que están muchas familias vulnerables y jóvenes, ya que se aplicará en los casos que sean estos los inquilinos.

Ahora bien, sí es importante resaltar que este mecanismo de avales no será a fondo perdido, por lo que los inquilinos deberán devolver las cuantías de las que el Gobierno de España se haga cargo como avalista tras el impago.

Así funciona el mecanismo

La cobertura del mecanismo será gestionada en Castilla y León por la propia Junta, ya que dispone de las competencias transferidas en materia de vivienda.

El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a colectivos como los jóvenes y las personas vulnerables. La Comunidad podrá, no obstante, establecer criterios adicionales.

En cualquier caso, el arrendador (propietario) que acceda a este aval debe cumplir con una serie de requisitos para poder beneficiarse.

El más importante de todos ellos es que el contrato de alquiler debe estar firmado con personas en situación de vulnerabilidad, según lo que establezca cada autonomía, o con un menor de 35 años.

Para las circunstancias de Castilla y León, estarían en situación de vulnerabilidad personas en situación económica crítica que le impida cubrir los gastos básicos, personas con discapacidad o grados de dependencia, familias con hijos menores a cargo sin empleo estable o recursos económicos, desempleados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social o desamparo personal.

Otro requisito es que la renta mensual del alquiler no puede estar por encima de lo marcado por el índice estatal de referencia.

Este índice es actualizado cada periodo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto asegura que la cobertura por parte del Gobierno de estos impagos se lleva a cabo en los alquileres que se consideran asequibles.

El contrato debe igualmente incluir el depósito de la fianza que está legalmente establecida en los cauces autonómicos reglamentarios correspondientes.

Propietario e inquilino deberán, a su vez, firmar el compromiso pertinente con el aval al alquiler, tal y como marca lo aprobado por la Administración General del Estado.

El aval también podrá cubrir los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos de los que se hizo cargo el arrendador porque el inquilino no podía hacerles frente.

A mayores de todo esto, los propietarios que quieran ser beneficiarios de las ayudas deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Aquellas comunidades autónomas que así lo contemplen podrán ser igualmente receptoras de la ayuda del aval si han firmado un seguro con los propietarios de las viviendas.

Podrán acogerse a la medida todos aquellos contratos que estén vigentes a partir del 30 de enero de 2025 y, por último, la Junta tendrá la obligación de trasladar la información semestral al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de las coberturas que se han aplicado en cada periodo.