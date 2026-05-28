SCP se descuelga del acuerdo con Renault y deja en el aire la firma del nuevo convenio colectivo

Un grupo de empleados de la factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid Miriam Chacón ICAL

El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) ha decidido no respaldar el preacuerdo alcanzado el pasado martes con Renault para el nuevo convenio colectivo 2026-2028.

Tras un análisis detallado de las condiciones, su pleno rechazó por mayoría absoluta la firma del texto, principalmente porque "no permite ganar poder adquisitivo a los trabajadores".

La delegada general de SCP en Renault, Susana Cocho, explicó que el sindicato aceptó inicialmente el preacuerdo alcanzado con el objetivo de ganar tiempo y evaluar con detenimiento las propuestas de la empresa.

Sin embargo, después del debate interno, la respuesta fue un "no" claro y rotundo ya que SCP considera que el pacto no garantiza una ganancia real en los salarios.

Otro aspecto clave del rechazo es la flexibilidad y el trabajo en sábados. El sindicato reclamaba un bloqueo real que limitara a un máximo de diez sábados al año, pero la propuesta de la empresa no lo garantiza de forma concreta.

Además, SCP echa en falta un foro específico para mandos y cuadros, así como compromisos firmes sobre ritmos de producción, saturaciones y temperaturas en las plantas, que quedan pendientes de acuerdos posteriores.

Para el sindicato, se trata de "buenas intenciones" sin la concreción necesaria.

A la espera de CC.OO.

El preacuerdo del martes, al que llegaron inicialmente Renault, UGT, CC.OO. y SCP, había desbloqueado las tensiones tras semanas de paros y movilizaciones.

Incluye garantías de carga de trabajo con la adjudicación de cinco nuevos modelos, incluido un eléctrico, a las plantas de Valladolid y Palencia, lo que asegura el futuro industrial a corto plazo.

Con la decisión de SCP, el panorama ha cambiado. UGT ya ha ratificado el acuerdo con un amplio apoyo superior al 90% en sus asambleas, mientras que CCOO vota este viernes. CGT y CSIF ya habían rechazado el texto.

Si CC.OO. respalda el preacuerdo, este sindicato y UGT sumarían mayoría suficiente para firmar, aunque la salida de SCP debilita el consenso sindical

Este giro inesperado mantiene la incertidumbre en las fábricas de Renault en Castilla y León, donde miles de empleos directos e indirectos dependen de la estabilidad del convenio y del plan industrial.

Las próximas horas, especialmente con el voto de CC.OO., serán decisivas para saber si el acuerdo sale adelante o si se reabren las negociaciones.