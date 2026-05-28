Un grupo de empleados de la factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid

Un grupo de empleados de la factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid Miriam Chacón ICAL

Economía

SCP se descuelga del acuerdo con Renault y deja en el aire la firma del nuevo convenio colectivo

El pleno del Sindicato de Cuadros y Profesionales rechaza por mayoría absoluta la firma del texto porque "no permite ganar poder adquisitivo a los trabajadores".

Más información: Hay preacuerdo en el convenio de Renault tras la reunión con el ministro de Industria como mediador: "Asegura el futuro"

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El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) ha decidido no respaldar el preacuerdo alcanzado el pasado martes con Renault para el nuevo convenio colectivo 2026-2028.

Tras un análisis detallado de las condiciones, su pleno rechazó por mayoría absoluta la firma del texto, principalmente porque "no permite ganar poder adquisitivo a los trabajadores".

La delegada general de SCP en Renault, Susana Cocho, explicó que el sindicato aceptó inicialmente el preacuerdo alcanzado con el objetivo de ganar tiempo y evaluar con detenimiento las propuestas de la empresa.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la I Cumbre Hispano-China de Automoción.

Sin embargo, después del debate interno, la respuesta fue un "no" claro y rotundo ya que SCP considera que el pacto no garantiza una ganancia real en los salarios.

Otro aspecto clave del rechazo es la flexibilidad y el trabajo en sábados. El sindicato reclamaba un bloqueo real que limitara a un máximo de diez sábados al año, pero la propuesta de la empresa no lo garantiza de forma concreta.

Además, SCP echa en falta un foro específico para mandos y cuadros, así como compromisos firmes sobre ritmos de producción, saturaciones y temperaturas en las plantas, que quedan pendientes de acuerdos posteriores.

Concentraciones de trabajadores de Renault

Para el sindicato, se trata de "buenas intenciones" sin la concreción necesaria.

A la espera de CC.OO.

El preacuerdo del martes, al que llegaron inicialmente Renault, UGT, CC.OO. y SCP, había desbloqueado las tensiones tras semanas de paros y movilizaciones.

Incluye garantías de carga de trabajo con la adjudicación de cinco nuevos modelos, incluido un eléctrico, a las plantas de Valladolid y Palencia, lo que asegura el futuro industrial a corto plazo.

Con la decisión de SCP, el panorama ha cambiado. UGT ya ha ratificado el acuerdo con un amplio apoyo superior al 90% en sus asambleas, mientras que CCOO vota este viernes. CGT y CSIF ya habían rechazado el texto.

Si CC.OO. respalda el preacuerdo, este sindicato y UGT sumarían mayoría suficiente para firmar, aunque la salida de SCP debilita el consenso sindical

Este giro inesperado mantiene la incertidumbre en las fábricas de Renault en Castilla y León, donde miles de empleos directos e indirectos dependen de la estabilidad del convenio y del plan industrial.

Las próximas horas, especialmente con el voto de CC.OO., serán decisivas para saber si el acuerdo sale adelante o si se reabren las negociaciones.