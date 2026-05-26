Hay preacuerdo en el convenio de Renault tras la reunión con el ministro de Industria como mediador: "Asegura el futuro"

El ministro de Industria, Jordi Hereu, convoca a Renault y a los sindicatos a una reunión con el objetivo de “desbloquear la negociación" del convenio colectivo. Ical

La dirección de Renault España y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y SCP han llegado este martes a un principio de acuerdo para sacar adelante el convenio colectivo de la compañía, que afecta directamente a las instalaciones de la multinacional gala en Valladolid y Palencia.

Tras una larga reunión en el Ministerio de Industria y Turismo, con el titular de la cartera, Jordi Hereu, presente, este preacuerdo abordaría cuestiones en materia salarial, flexibilidad, empleo y aspectos sociales, según ha informado el delegado de CC.OO., Sergio García, a los medios de comunicación.

Un documento, no obstante, que no ha sido suscrito ni por CSIF ni CGT, que han rechazado los acuerdos alcanzados entre Renault y las otras fuentes sindicales.

Para García, este preacuerdo "asegura el futuro de todas las factorías que hay en España vinculadas a Renault y sobre todo para todas las empresas auxiliares" que trabajan para la multinacional.

El sindicalista ha reconocido estar "contento" porque "satisface todas las demandas que teníamos" y ha reconocido que la mediación de Hereu "ha ayudado porque es el que ha propiciado que esta propuesta se produjera"

"Tenemos que estar orgullosos, ha sido una negociación muy dura pero al final el acuerdo era necesario y da tranquilidad a muchísimas familias de Castilla y León y de España", ha zanjado.

Por otro lado, desde CSIF señalan que con este preacuerdo "no se recupera poder adquisitivo, dado que los años 2021 y 2022 los salarios estuvieron congelados".

Igualmente, critican una "modificación a la baja" de la prima por contribución individual, que estaría ligada a reducir el absentismo.

Por último, desde la central sindical consideran que en estos términos "no se da respuesta al problema de la carga excesiva de ritmos de trabajo".

En cualquier caso, este preacuerdo, que deberá ser sometido a votación en las distintas asambleas sindicales que sí lo han rubricado, acerca las adjudicaciones de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas en Valladolid, Palencia y Sevilla del Grupo Renault.

La empresa ha destacado a la agencia Ical que este acuerdo aseguraría las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y avanza un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medio 2.0.

Esta supondría llegar a un momento histórico, ya que permitiría por primera vez la producción de vehículos eléctricos de Renault en nuestro país.