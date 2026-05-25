El conflicto de Renault llega a las Cortes: el PSOE exige saber si Carriedo mintió sobre los contactos con los trabajadores

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas dirigidas a la Junta.

Lo hace para exigir explicaciones sobre las declaraciones realizadas por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien aseguró públicamente que “el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está en contacto permanente con la empresa y con los representantes de la plantilla de Renault”.

Las declaraciones se produjeron justo en el momento del conflicto laboral abierto en Renault.

Con el bloqueo de la negociación del convenio colectivo y por las movilizaciones impulsadas por la representación de los trabajadores, entre ellas el paro de una hora convocado el pasado 22 de mayo.

Sin embargo, representantes de los trabajadores desmintieron públicamente haber mantenido contacto alguno con la Junta de Castilla y León.

Ante esta contradicción, el PSOE considera “imprescindible” aclarar si el Gobierno autonómico “dijo la verdad o intentó construir un relato político alejado de la realidad”, tal y como señaló el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González.

A través de las preguntas registradas, los socialistas reclaman conocer las fechas concretas en las que se produjeron esos supuestos contactos.

También qué miembros de la Junta participaron, con qué representantes sindicales se habló y qué documentación existe para acreditar dichas comunicaciones.

Asimismo, el Grupo Socialista solicita detalles sobre cuántos contactos se mantuvieron con la dirección de Renault y cuántos con los representantes de los trabajadores.

Conflicto laboral

Además de las actuaciones concretas desarrolladas por la Junta para tratar de mediar en el conflicto laboral.

El PSOE considera especialmente grave que, mientras el consejero hablaba de un “contacto permanente”, los representantes sindicales hayan negado públicamente haber recibido llamadas, reuniones o comunicaciones por parte del Ejecutivo autonómico.

“No se puede utilizar un conflicto laboral que afecta a miles de trabajadores para hacer propaganda institucional o intentar aparentar una implicación que no existe. Si la Junta aseguró que estaba en contacto permanente con los trabajadores, debe demostrarlo con hechos, fechas y documentos”, afirmó González.

Los socialistas recuerdan además que Renault constituye una empresa estratégica para Castilla y León y sostienen que la Junta “no puede permanecer desaparecida ante un conflicto laboral de esta magnitud ni limitarse a declaraciones públicas sin contenido real”.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista reclama “máxima transparencia” y exige a la Junta de Castilla y León una respuesta “inmediata, detallada y veraz” sobre su actuación en este conflicto laboral.

Respuesta del PP

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha rechazado “con contundencia” las acusaciones realizadas.

Ha asegurado que se trata de “una acusación falsa” y ha defendido la implicación del Ejecutivo autonómico.

“El presidente Mañueco jamás ha regateado ningún esfuerzo, tampoco en el apoyo a Renault y a todas las empresas de Castilla y León”, ha afirmado la portavoz popular, quien ha destacado el trabajo desarrollado por la Junta durante los últimos años.

Según García, el Ejecutivo autonómico ha mantenido una labor “constante y persistente” en el diseño de un proyecto industrial para las plantas de Valladolid y Palencia, en un contexto especialmente complejo para el sector de la automoción a nivel internacional.

“Este proceso lo ha liderado personalmente el presidente Mañueco”, ha subrayado.

Entre las actuaciones concretas, la portavoz ha recordado la visita a Castilla y León del CEO de Renault, François Provost, promovida a instancias del presidente autonómico, así como el viaje realizado por Mañueco a la sede central del grupo en París para defender los intereses de las plantas castellanas y leonesas.

“Eso es liderazgo e implicación directa al más alto nivel”, ha señalado García, quien también ha destacado la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales en Palencia y Valladolid y el mantenimiento de contactos permanentes con la compañía tanto en el ámbito público como privado.

La portavoz popular ha explicado además que el avance de los proyectos industriales requiere igualmente un acuerdo social entre empresa y trabajadores, motivo por el que la Junta ha mantenido contactos con todas las partes implicadas.

“Lo hacemos con discreción y con respeto a todos los implicados, porque esa es la única forma seria de trabajar cuando están en juego los empleos de miles de personas”, ha indicado.

En este sentido, García ha criticado la actitud del líder socialista: “Quien trabaja de verdad no necesita ponerse medallas. El señor Martínez confunde los titulares con la gestión”.

Por último, la portavoz ha avanzado que el acuerdo entre la empresa y los trabajadores podría estar próximo.

“Confiamos en que las partes alcancen pronto ese acuerdo. La Junta ha hecho todo lo que estaba en su mano para propiciarlo y seguirá haciéndolo”, ha concluido.