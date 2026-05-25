El ministro de Industria convoca a Renault y sindicatos ante la parálisis de las plantas de Castilla y León

El Ministerio de Industria ha decidido dar un golpe sobre la mesa para intentar calmar las aguas en las factorías de Renault. El propio ministro, Jordi Hereu, ha citado para mañana martes a los jefazos de la marca del rombo y a los líderes sindicales para obligarles a sentarse a hablar cara a cara.

La reunión está fijada a las cinco y media de la tarde en las oficinas ministeriales del Paseo de la Castellana en Madrid, un encuentro a contrarreloj que busca desenredar el nudo en el que se ha convertido la negociación del convenio colectivo antes de que la situación vaya a más.

Este movimiento del Gobierno no es casualidad; llega justo después de que los trabajadores de Valladolid, Palencia, Madrid y Sevilla hayan decidido plantar cara y parar las cadenas de montaje.

La plantilla ha querido lanzar un mensaje muy claro a la dirección: tienen que volver a la mesa de negociación, sí, pero con una oferta realista, sin recortes y con unas condiciones salariales dignas que hagan justicia al esfuerzo de los miles de familias que viven del motor.

Desde el equipo del ministro reconocen que Hereu ha seguido con lupa los últimos movimientos y la falta de acuerdo entre ambas partes.

Consciente del peso de la compañía en el motor económico de Castilla y León —donde da trabajo directo a más de 6.000 personas—, el ministro ha trasladado su profunda preocupación por la deriva del conflicto y busca actuar como puente para frenar la escalada de la protesta.