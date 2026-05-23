UGT convoca una huelga en el comercio textil y del calzado de Castilla y León contra el "retroceso" de derechos

UGT convocó una huelga de 24 horas en el sector de las grandes marcas textiles y de calzado en Castilla y León y el resto de España para mostrar su rechazo al preacuerdo firmado por la patronal y los sindicatos CC.OO. y Fetico.

Este, a su juicio, supone un "retroceso" en derechos "adquiridos" que afectaría, sólo en Valladolid, a unas 2.000 personas, la mayoría mujeres, apuntaron.

Así lo trasladó el delegado de UGT en el sector Textil, Miguel Ángel Alonso, quien explicó que este convenio estatal afecta a todas las empresas de más de 400 trabajadores, que tengan más de 3.500 metros cuadrados o que se localicen en tres comunidades.

Así, dejó claro que "no están en contra de que se marque un convenio estatal", pero es necesario un documento de "mínimos que sume".

Alonso destacó que dicho preacuerdo pone en riesgo aspectos consolidados como la antigüedad o el plus de transporte, dado que la mayoría de plantillas estaban "protegidas" en estos momentos por convenios provinciales, pero con este marco estatal se “eliminan las características y particularidades locales”.

Así lo advirtió durante una concentración frente a la tienda de Zara de la calle Constitución, en la capital vallisoletana.

Además, el responsable de UGT lamentó la “desaparición” de la conciliación, porque en el preacuerdo se elimina la condición voluntaria de apertura de domingos y festivos, lo que derivará en que las empresas puedan obligar a sus trabajadores a trabajar en el caso de que no se cubra con compañeras de manera voluntaria.

Aspecto similar a los sábados en horario de tarde, jornada que, hasta ahora, no se incluía, pero que abre la puerta a la apertura, añadió.

Miguel Ángel Alonso remarcó que el convenio nacional de grandes empresas del textil y el calzado contempla cambios en las tablas salariales, las cuales "maquillan" los números, porque "absorben y eliminan gran número de complementos".