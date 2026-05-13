UGT reclama a Renfe soluciones urgentes para el tren tras el clamor de Salamanca: "No más excusas ni desprecios"

Concentración en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca La Plataforma ‘Por un tren de futuro para Salamanca’ convoca una manifestación en defensa de las conexiones ferroviarias de la provincia Jesús Formigo ICAL

UGT Sector Ferroviario Salamanca ha querido agradecer la respuesta de los salmantinos que el pasado domingo, 10 de mayo, salieron a la calle para defender el futuro del tren en la provincia.

Para el sindicato, la movilización dejó claro que Salamanca está cansada. Cansada de promesas que no llegan, de servicios que se pierden poco a poco y de decisiones que acaban alejando aún más a la provincia de las grandes conexiones ferroviarias.

UGT asegura que no aceptará “más excusas ni más desprecios” y pide medidas concretas.

Entre sus reclamaciones figuran la recuperación del tren directo a Barcelona, una quinta frecuencia con Madrid que responda a la demanda real de los viajeros y una apuesta firme por la conexión ferroviaria con Portugal.

También reclama el cambio del intercambiador de Arroyo de la Golosa, que considera un obstáculo para mejorar los tiempos y las conexiones de Salamanca.

El sindicato sostiene que la provincia lleva demasiado tiempo pagando las consecuencias de una política ferroviaria que califica de “errática, centralista y profundamente injusta”.

Por eso exige responsabilidad al presidente de Renfe y denuncia lo que entiende como una falta de sensibilidad hacia Salamanca y sus ciudadanos.

La concentración del 10 de mayo reunió a instituciones, sindicatos, empresarios, universidades, asociaciones vecinales y colectivos sociales. Todos con un mismo mensaje: Salamanca no quiere quedarse atrás.

UGT advierte de que la protesta no será un gesto aislado. La organización asegura que seguirá movilizándose para defender un tren público, moderno y útil para la provincia.

“Defender el tren es defender el futuro de Salamanca”, concluye el sindicato.