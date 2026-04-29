UGT amenaza con volver a las protestas si Sacyl no abona "de inmediato" el extra por trabajar en sábado

Imagen recurso de una manifestación del sindicato UGT Castilla y León por la Sanidad Pública. UGT Castilla y León.

Los profesionales de Sacyl que trabajan los sábados siguen esperando un pago que se les prometió hace meses. UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha exigido a la Junta la aplicación "inmediata" del complemento por trabajar en sábado para todas las categorías, denunciando que la Consejería de Sanidad ha incumplido su palabra de ponerlo en marcha durante el primer trimestre de 2026.

El conflicto viene de lejos. En 2024, un decreto reconoció este extra económico solo para algunos trabajadores, lo que generó una fuerte sensación de discriminación entre el resto de la plantilla.

Tras meses de protestas y tensión en las calles, el sindicato logró arrancar un compromiso en octubre de 2025 para que este pago se extendiera a todos los profesionales que, dentro de su jornada ordinaria, prestan servicio los sábados. Sin embargo, abril llega a su fin y los bolsillos de los trabajadores siguen sin notar el cambio.

Para UGT, este retraso es "una falta de respeto" y una vulneración de lo pactado en la mesa de negociación. El sindicato recuerda que el acuerdo no solo debe aplicarse ya, sino que tiene carácter retroactivo, por lo que la Administración debe abonar todo lo que adeuda a los profesionales desde que se firmó el compromiso.

Según el sindicato, "el incumplimiento de este acuerdo es una falta de respeto hacia los profesionales y una vulneración de la negociación colectiva” y aseguran que “no van a permitir que se siga retrasando lo que ya está pactado y comprometido públicamente”.

De esta manera, advierten a la Gerencia Regional de Salud que, si no hay movimientos en los próximos días, volverán a las movilizaciones y no descartan acudir a los tribunales.

"La plantilla cumplió con su parte, ahora le toca a la Administración cumplir con la suya", sentencian desde el sindicato, dejando claro que no permitirán que lo pactado se quede en papel mojado.