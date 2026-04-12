España cambia las reglas: los trabajadores con sueldos bajos pueden deducirse hasta 340 euros en la Renta de esta forma

La campaña de la declaración de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, ya ha comenzado y en esta ocasión trae alguna que otra novedad. Una de ellas es la nueva deducción de hasta 340 euros para los trabajadores con los salarios más bajos.

Tras las últimas reformas con motivo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), surgieron distintas lindezas entre Hacienda y Trabajo, sobre su tributación o no, y se concluyó una solución que pasaba por la inclusión de una deducción.

Según los últimos datos, alrededor de 130.000 personas cobran el SMI en Castilla y León y podrían verse beneficiados por esta iniciativa. Pero también se extiende a varios miles de personas más, ya que el límite salarial para deducirse este dinero va un poco más allá.

Accederán a la deducción máxima de 340 euros aquellos que cobren como mucho 16.576 euros (el SMI) o menos al año.

Luego, esta se irá reduciendo 20 céntimos por cada euro que exceda los 16.576 euros hasta los 18.276. A partir de ahí, no podrá beneficiarse un contribuyente de esta novedad.

Esta desgravación de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no reduce la base, sino el tributo a pagar. El objetivo es que los trabajadores que perciban el SMI o rentas ligeramente mayores puedan aliviar su carga tributaria al mínimo, incluso llegando a neutralizarla por completo.

No es una ventaja universal, sino que es específica para estos colectivos con salarios bajos. Se ha diseñado para el perfil de un trabajador por cuenta ajena cuyos ingresos principales vengan principalmente de su nómina y no disponga de rentas externas significativas.

Por ejemplo, si una persona cobra 18.276 euros anuales y obtiene otras rentas que superen los 6.500 euros no podrá beneficiarse de la medida.

También es importante destacar que la deducción nunca va a superar la cuota del IRPF devengada, lo que implica que sirve para pagar o para que te devuelvan lo retenido, sin que sea un subsidio independiente si la cuota ya es cero.

La deducción debe solicitarse

Muchas personas obvian que no siempre en el borrador aparece todo de forma automática. Y es que esta deducción tiene que aplicarse a mano, no aparece directamente.

Una vez se acceda, en internet, al borrador de la declaración de la Renta, aquellos que cumplan con los requisitos tienen que ir al apartado de 'deducciones generales' y señalar la casilla de 'deducción por obtención de rendimientos de trabajo'.

Tras ello, el beneficiario deberá rellenar una serie de datos que se le indican y a partir de ahí la deducción ya aparecerá aplicada.

En 2027 subirá a 591 euros

Para el próximo año, cuando se rindan cuentas sobre el ejercicio fiscal de 2026, el Gobierno ya ha aprobado la ampliación de esta deducción hasta los 591 euros, coincidiendo con la reciente luz verde a la subida del SMI hasta los 17.094 euros.

De esta manera, aquellos que cobren esa cifra o menos deducirán el máximo, mientras que se ampliará, con la consecuente reducción de la ventaja fiscal, la cuantía de los que tienen derecho la misma hasta los 20.000 euros brutos anuales.