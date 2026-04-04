Recibir ofertas de empleo por WhatsApp ya es posible en Castilla y León: el Ecyl estrena un canal con alertas gratuitas

La Junta de Castilla y León ha dado un paso más en su estrategia de modernización y proximidad administrativa al ciudadano, activando un canal oficial de WhatsApp a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que ofrece de forma "rápida, gratuita y sencilla" información clave sobre el mercado laboral.

Según ha informado, se trata de una herramienta de servicio público que permite a los usuarios recibir, de forma no intrusiva, alertas sobre ofertas de empleo, convocatorias de ayudas y subvenciones, acciones formativas, ferias de empleo, servicios a empresas y otras iniciativas relevantes, tanto para los demandantes de empleo como para las empresas.

El WhatsApp del Ecyl se integra en un sistema multicanal donde destaca la APP del ECYL, que supera las 600.000 descargas acumuladas, con más de 92.000 sólo durante el pasado año.

Cabe destacar que los canales digitales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León cuentan con más de 65.000 seguidores en redes sociales (Facebook, Instagram, X y LinkedIn).

También con un servicio especializado para empresas, a través del Boletín Digital de Empresas (BidECYL), que ofrece información estratégica quincenal a casi 10.000 suscriptores del tejido productivo de Castilla y León.