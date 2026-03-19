Iberaval facilita 688 millones de financiación a las pymes en 2025 y suma un crecimiento del 50% en cinco años

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, en la presentación de los resultados de la sociedad de garantía en 2025.

Iberaval facilitó durante el ejercicio 2025 un total de 688 millones de euros en nuevas operaciones, una cifra que refleja un crecimiento acumulado superior al 50 % en el último lustro.

Este dinamismo ha permitido a la sociedad que preside César Pontvianne elevar su riesgo vivo hasta los 1.795 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9 % respecto al cierre de 2024 y un avance del 55 % si se analiza la evolución de los últimos cinco años.

Durante la presentación de estos resultados ante la Junta General de Socios, Pontvianne destacó que Iberaval representó el pasado año el 22,3 por ciento de la acción financiadora de todo el sector de las Sociedades de Garantía Recíproca en el país.

Más allá del balance contable, la actividad de la entidad tiene un impacto directo en el mercado laboral, ya que el volumen de avales vigentes contribuye a sostener 282.000 puestos de trabajo, tal y como han informado.

Esta labor se extiende por Castilla y León, La Rioja, Madrid, Galicia y, recientemente, Cantabria, además de los proyectos captados a través de su plataforma digital.

En cuanto al perfil de la financiación concedida, Iberaval formalizó 5.742 operaciones con un importe medio de 181.000 euros y un plazo de devolución superior a los cinco años. La mayor parte de estos recursos, concretamente el 66,2 %, se destinó a cubrir necesidades de circulante, mientras que el resto se orientó a inversiones productivas.

Las micropymes y pequeñas empresas fueron las principales beneficiarias, acaparando el 82 % de los fondos. Por sectores, el comercio, los servicios y la industria concentraron casi el 70 % de la actividad.

El año 2025 también marcó un hito en la base social de la institución al superar por primera vez los 40.000 asociados.

Este crecimiento se apoya en una estructura donde los socios partícipes, formados por pymes y autónomos, representan el 67 % del total, respaldados por socios protectores institucionales como el ICECYL, la ADER o el Gobierno de Cantabria.

De cara al ciclo 2026-2028, la entidad se marca como objetivo prioritario ganar agilidad y reducir la burocracia para ofrecer un servicio más directo y eficiente al tejido productivo.