El precio de la vivienda se dispara en Castilla y León en enero: 135.655 euros de media, 12.000 más que hace un año

El incremento en el coste ha sido de casi un 10%, el más alto en este periodo del año en los últimos 20 años, situando el precio medio de las viviendas en la Comunidad en 1.696 euros por metro cuadrado.

El precio de la vivienda se dispara en Castilla y León. El coste de la vivienda de segunda mano ha subido un 1,1% en su variación mensual y un 9,9% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 1.696 euros/m2, según los datos del índice inmobiliario de Fotocasa.

Si se calcula este último incremento mensual y se multiplica por los 80 m2 de una vivienda estándar, el valor medio de una vivienda es 135.655 euros en enero, frente a los 123.481 de hace un año, 12.174 euros más en total. Este último valor interanual (9,9%) es el tercer incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años.

Comunidades

Por comunidades, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en enero.

Los incrementos superiores al 10% afectan a once comunidades y son: Región de Murcia (27,1%), Andalucía (24,5%), Comunidad Valenciana (23,8%), Asturias (23,3%), Madrid (19,6%), Cantabria (19,0%), Canarias (18,6%), Baleares (14,4%), Galicia (14,0%), Cataluña (12,8%), País Vasco (11,4%) y Castilla-La Mancha (10,2%), todos por encima del 10% de variación interanual. Le siguen Castilla y León (9,9%), Aragón (7,8%), La Rioja (7,5%), Navarra (6,7%) y Extremadura (6,6%).

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro en España, se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros; en concreto, Baleares se sitúa en 5.293 euros/m2 y Madrid en 5.225 euros/m2.

Le siguen, País Vasco con 3.684 euros/m2, Canarias con 3.325 euros/m2, Cataluña con 3.246 euros/m2, Andalucía con 2.775 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.634 euros/m2, Cantabria con 2.519 euros/m2, Asturias con 2.233 euros/m2, Navarra con 2.203 euros/m2, Galicia con 2.157 euros/m2, Región de Murcia con 1.919 euros/m2, Aragón con 1.881 euros/m2, La Rioja con 1.802 euros/m2, Castilla y León con 1.696 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.338 euros/m2 y Extremadura con 1.309 euros/m2.

Provincias

En ocho de las nueve provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de enero. El orden de los incrementos por provincias es León (19,6%), Ávila (16,1%), Segovia (15,8%), Burgos (11,0%), Salamanca (8,5%), Palencia (7,0%), Valladolid (6,9%) y Soria (1,3%).

En cuanto a los precios Valladolid es la más cara con 1.959 euros/m2, seguida de Salamanca con 1.923 euros/m2, Segovia con 1.883 euros/m2, Burgos con 1.744 euros/m2, Palencia con 1.600 euros/m2, León con 1.551 euros/m2, Soria con 1.461 euros/m2, Ávila con 1.249 euros/m2 y Zamora con 1.142 euros/m2.

Municipios

En 15 de las 19 ciudades con variación interanual sube el precio en enero respecto al año anterior. El orden de las variaciones de las ciudades de mayor a menor es León capital (26,2%), seguida de San Andrés del Rabanedo (24,5%), Ponferrada (18,3%), Salamanca capital (16,7%), Segovia capital (16,5%), Palencia capital (16,2%) y Arroyo de la Encomienda (16,0%).

Les siguen Ávila capital (15,6%), Medina de Pomar (12,1%), Valladolid capital (11,8%), Burgos capital (11,7%), Zamora capital (4,5%), Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (3,4%), La Bañeza (1,9% y Ciudad Rodrigo con 1,9%). Por otro lado, las ciudades con los descensos interanuales son: Benavente con (-0,3%), Medina del Campo con (-1,5%), Astorga con (-7,5%), Población de Arroyo con (-26,2%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, vemos que el orden de las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros/m2 son: Salamanca capital con 2.545 euros/m2, Segovia capital con 2.388 euros/m2, Valladolid capital con 2.335 euros/m2, Arroyo de la Encomienda con 2.313 euros/m2, Burgos capital con 2.299 euros/m2 y León capital con 2.134 euros/m2.

Por otro lado, los municipios más económicos con precios inferiores a los 1.000 euros el metro cuadrado son: La Bañeza con 776 euros/m2, Benavente con 828 euros/m2, Astorga con 837 euros/m2, Ciudad Rodrigo con 859 euros/m2, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja con 926 euros/m2 y Medina del Campo con 955 euros/m2.