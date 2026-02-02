El precio de la vivienda se dispara en Castilla y León en enero: 135.655 euros de media, 12.000 más que hace un año

El precio de la vivienda se dispara en Castilla y León. El coste de la vivienda de segunda mano ha subido un 1,1% en su variación mensual y un 9,9% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 1.696 euros/m2, según los datos del índice inmobiliario de Fotocasa.

Si se calcula este último incremento mensual y se multiplica por los 80 m2 de una vivienda estándar, el valor medio de una vivienda es 135.655 euros en enero, frente a los 123.481 de hace un año, 12.174 euros más en total. Este último valor interanual (9,9%) es el tercer incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años.

Comunidades

Por comunidades, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en enero.

Los incrementos superiores al 10% afectan a once comunidades y son: Región de Murcia (27,1%), Andalucía (24,5%), Comunidad Valenciana (23,8%), Asturias (23,3%), Madrid (19,6%), Cantabria (19,0%), Canarias (18,6%), Baleares (14,4%), Galicia (14,0%), Cataluña (12,8%), País Vasco (11,4%) y Castilla-La Mancha (10,2%), todos por encima del 10% de variación interanual. Le siguen Castilla y León (9,9%), Aragón (7,8%), La Rioja (7,5%), Navarra (6,7%) y Extremadura (6,6%).

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro en España, se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros; en concreto, Baleares se sitúa en 5.293 euros/m2 y Madrid en 5.225 euros/m2.

Le siguen, País Vasco con 3.684 euros/m2, Canarias con 3.325 euros/m2, Cataluña con 3.246 euros/m2, Andalucía con 2.775 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.634 euros/m2, Cantabria con 2.519 euros/m2, Asturias con 2.233 euros/m2, Navarra con 2.203 euros/m2, Galicia con 2.157 euros/m2, Región de Murcia con 1.919 euros/m2, Aragón con 1.881 euros/m2, La Rioja con 1.802 euros/m2, Castilla y León con 1.696 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.338 euros/m2 y Extremadura con 1.309 euros/m2.

Provincias

En ocho de las nueve provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de enero. El orden de los incrementos por provincias es León (19,6%), Ávila (16,1%), Segovia (15,8%), Burgos (11,0%), Salamanca (8,5%), Palencia (7,0%), Valladolid (6,9%) y Soria (1,3%).

En cuanto a los precios Valladolid es la más cara con 1.959 euros/m2, seguida de Salamanca con 1.923 euros/m2, Segovia con 1.883 euros/m2, Burgos con 1.744 euros/m2, Palencia con 1.600 euros/m2, León con 1.551 euros/m2, Soria con 1.461 euros/m2, Ávila con 1.249 euros/m2 y Zamora con 1.142 euros/m2.

Municipios

En 15 de las 19 ciudades con variación interanual sube el precio en enero respecto al año anterior. El orden de las variaciones de las ciudades de mayor a menor es León capital (26,2%), seguida de San Andrés del Rabanedo (24,5%), Ponferrada (18,3%), Salamanca capital (16,7%), Segovia capital (16,5%), Palencia capital (16,2%) y Arroyo de la Encomienda (16,0%).

Les siguen Ávila capital (15,6%), Medina de Pomar (12,1%), Valladolid capital (11,8%), Burgos capital (11,7%), Zamora capital (4,5%), Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (3,4%), La Bañeza (1,9% y Ciudad Rodrigo con 1,9%). Por otro lado, las ciudades con los descensos interanuales son: Benavente con (-0,3%), Medina del Campo con (-1,5%), Astorga con (-7,5%), Población de Arroyo con (-26,2%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, vemos que el orden de las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros/m2 son: Salamanca capital con 2.545 euros/m2, Segovia capital con 2.388 euros/m2, Valladolid capital con 2.335 euros/m2, Arroyo de la Encomienda con 2.313 euros/m2, Burgos capital con 2.299 euros/m2 y León capital con 2.134 euros/m2.

Por otro lado, los municipios más económicos con precios inferiores a los 1.000 euros el metro cuadrado son: La Bañeza con 776 euros/m2, Benavente con 828 euros/m2, Astorga con 837 euros/m2, Ciudad Rodrigo con 859 euros/m2, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja con 926 euros/m2 y Medina del Campo con 955 euros/m2.