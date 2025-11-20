Este es el pueblo de Castilla y León donde más ha subido el precio de la vivienda: un 32%

Entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se encuentran un total de siete de los diez municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año.

Todos los incrementos, en lo que respecta a estos municipios, se encuentran en el 37% o por encima, lo que supera ampliamente la subida de precio a nivel nacional que se sitúa en el 15,7%.

Para este estudio se ha tomado como referencia el informe de precios de vivienda de octubre de 2025 que ha publicado Idealista, el Marketplace inmobiliario del sur de Europa.

El municipio coruñés de Malpica de Bergantiños es el que encabeza el ranking ya que sus viviendas acumulan, solo en el último año, el 57%. Le siguen los municipios alicantinos de Cox y Rafal con crecimientos del 54 y el 53% respectivamente.

En Castilla y León, el municipio en el que más ha subido el precio de la vivienda está en la provincia de Burgos.

Briviesca, donde más ha subido el precio de la vivienda en CyL

Además, este estudio también ofrece datos de los municipios en los que más ha subido el precio de esta vivienda usada por comunidades autónomas.

Además de los municipios mencionados, con incrementos que superan el 37% o superiores, destacan aquellas regiones con municipios que han superado el 30% de subida de precio como puede ser Los Villares en Jaén, con una subida del 30% o Chozas de Canales, en Toledo (Castilla La Mancha) con subidas del 35%,

En Castilla y León, como apunta Idealista, es el municipio burgalés de Briviesca donde más se ha incrementado el precio de la vivienda usada con un aumento del 32%.