La vallisoletana Paz Robina deja Michelin, una mujer que rompió techos de cristal: "Me iré con el corazón lleno de gratitud"

Tras una trayectoria de 38 años en el Grupo Michelin, la vallisoletana María Paz Robina dejará la compañía en abril de 2026.

Desde 2019, Robina ha ostentado la máxima responsabilidad como directora país y presidenta de Michelin España Portugal. Su testigo será recogido por César Moñux, quien asumirá el cargo a partir del 1 de abril de 2026.

María Paz Robina, una figura clave en la empresa, ha ocupado puestos de alta dirección en áreas como calidad, fabricación y recursos humanos. En 2009, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir una fábrica de Michelin en España.

Además de haber dirigido las plantas de Aranda de Duero y Vitoria Gasteiz, en su última etapa también ha presidido la Fundación Michelin España Portugal, SIGNUS Ecovalor y el clúster de automoción de Castilla y León (FACYL).

Respecto a su marcha, María Paz Robina ha manifestado que la decisión "no es fácil, la tomé hace tiempo y es fruto de una reflexión muy meditada. Siento que es el mejor momento desde el punto de vista personal y profesional. Me iré con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido", según un comunicado emitido por la compañía.

César Moñux

El encargado de tomar las riendas de la compañía será César Moñux, doctor e ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Moñux se incorporó a Michelin en 2002 en la fábrica de Vitoria.

César Monux relevará en el cargo a Paz Robina

Cuenta con una sólida trayectoria internacional y de gestión de plantas, habiendo dirigido las fábricas de Itatiaia (Brasil) (2011–2016), Aranda de Duero (2016–2022) y, posteriormente, Vitoria (2022).

Desde 2023, ha formado parte de la dirección europea de Manufacturing con base en Clermont Ferrand (Francia), antes de ser nombrado director país y presidente de Michelin España Portugal.