Castilla y León renueva su alianza con patronal y sindicatos para proyectar su potencial en España y Portugal

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto a representantes de CEOE, CCOO y UGT

La Junta de Castilla y León ha renovado este martes el Protocolo General de Actuación para la promoción y difusión de las potencialidades de la Comunidad con la patronal y los sindicatos más representativos.

La firma ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el secretario general autonómico de la CEOE, David Esteban Miguel; el secretario autonómico de Política Institucional y Desarrollo Sostenible de CCOO, Gonzalo Díez Piñeles; y el vicesecretario autonómico de Política Sindical y Salud Laboral de UGT, Alberto Miguel Lorenzo.

El acuerdo, suscrito por primera vez en 2024, se actualiza ahora para reafirmar el compromiso del Gobierno autonómico y los agentes sociales con el objetivo de seguir difundiendo las capacidades y avances de Castilla y León.

Ambas partes han manifestado su voluntad de continuar colaborando en acciones que den visibilidad a los logros del tejido productivo y laboral de la Comunidad, que "ha convertido a Castilla y León en un referente nacional e internacional" en sectores como el aeroespacial, farmacéutico, de la ciberseguridad, la automoción o la biomedicina.

Durante la firma, González Gago ha subrayado que muchas de las fortalezas económicas y sociales de la Comunidad "aún no son suficientemente conocidas ni por las empresas ni por la ciudadanía".

El consejero ha defendido la necesidad de impulsar la proyección exterior del territorio para que el reconocimiento a su potencial "sea acorde con su realidad".

González Gago ha explicado que Castilla y León dispone de un amplio margen para atraer, retener y recuperar talento, especialmente entre los profesionales que buscan un entorno estable para su desarrollo personal y laboral.

"Con la renovación de este protocolo, buscamos poner en valor los frutos del esfuerzo colectivo de los castellanos y leoneses, que han situado a nuestra tierra a la vanguardia de los sectores más innovadores", ha señalado.

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha asegurado que las actuaciones derivadas de este acuerdo pretenden "favorecer el retorno del talento que en su día salió de la Comunidad", ofreciendo oportunidades en "los ámbitos más dinámicos de la economía".

Desde CEOE Castilla y León, su secretario general, David Esteban, ha destacado que el protocolo permitirá identificar sinergias y oportunidades de inversión con sectores empresariales del resto del país y con Portugal.

"Iniciativas como esta ayudan a generar riqueza y empleo en Castilla y León, y a proyectar el potencial del tejido empresarial autonómico", ha añadido.

Por su parte, Gonzalo Díez Piñeles, de CCOO Castilla y León, ha resaltado la importancia de la actuación conjunta entre organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno autonómico.

El representante de Comisiones Obreras considera positiva "la iniciativa de la Consejería de la Presidencia" al renovar un acuerdo que "fortalece el diálogo y la cooperación institucional en beneficio de la ciudadanía".

El representante de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, también ha valorado "muy positivamente este consenso proactivo, que se realiza por y para los ciudadanos".

Lorenzo ha destacado que el protocolo impulsa la atracción, el anclaje y el retorno de población a la Comunidad, además de fomentar el empleo de calidad y apoyar el emprendimiento.

Y ha reiterado la disposición del sindicato "al diálogo con todas las consejerías de la Junta" para seguir difundiendo la realidad autonómica "más allá de sus límites territoriales".

Entre las actuaciones previstas, el documento contempla la organización de encuentros y eventos de promoción de Castilla y León, tanto dentro del territorio nacional como en Portugal.

Los firmantes se comprometen también a respaldar a emprendedores, empresas y trabajadores interesados en desarrollar su actividad en la Comunidad.

El protocolo prevé la elaboración de materiales divulgativos y campañas informativas sobre las ayudas económicas y líneas de apoyo disponibles, desde incentivos a la creación empresarial hasta programas de empleo, formación, vivienda o retorno del talento.

Las acciones incluirán igualmente la difusión de los servicios públicos de calidad de Castilla y León (educación, sanidad y servicios sociales) y su entorno de estabilidad institucional y social, basado en el diálogo entre el Gobierno autonómico y los agentes económicos y sociales.

La Junta asegura que colaborará activamente en la ejecución de todas estas iniciativas, que se concretarán de forma individual dentro del marco de este protocolo renovado.