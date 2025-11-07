Los trabajadores de Paradores vuelven a movilizarse en Castilla y León ante la "falta de avances" de sus reclamaciones

Las plantillas de los 15 Paradores de Castilla y León se han concentrado este viernes de nuevo a las puertas de sus centros de trabajo en todas las provincias, además de en las oficinas centrales en Madrid, con una acción con la que buscan visibilizar “la situación de abandono institucional y empresarial” que arrastran desde hace más de cuatro años y “antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes”, según advirtieron en un comunicado de la representación de los trabajadores.

Las protestas, que reclaman un “convenio justo”, la alta Dirección de la empresa, según los sindicatos, “continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo”. “Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad”, reprocharon.

Ante esta actitud, la plantilla decidió alzar de nuevo la voz y denunciar sus “precarias condiciones laborales, salarios ridículamente insuficientes” y una “conciliación familiar inviable, debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido” —el más habitual en el departamento de comedor y cocina— que “normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos”.

En este sentido, las reivindicaciones de la plantilla son “claras”: salarios justos “con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente”; la implantación “definitiva” del plan de pensiones y un programa que recoja el desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos “que permita una conciliación real”.

Actualmente, según UGT, CSIF y CC.OO., la empresa se encuentra en un “contexto de bonanza económica”, ya que Paradores ha alcanzado este verano un récord histórico” con un incremento del dos por ciento en beneficios y una ocupación media del 86 por ciento, que ha permitido alcanzar el 94 en algunas comunidades.

Además, ha realizado “inversiones millonarias” en sus establecimientos y campañas publicitarias, “proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación”. Por esta razón, los sindicatos convocantes, UGT, CSIF y CC.OO., reivindican, “al menos, el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones laborales”.

“La plantilla está cansada de ser siempre la que paga las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo”, comentaron en el comunicado, en el que advirtieron que “si no hay avances reales se dará un paso más contundente”, con unas “cálidas Navidades”.