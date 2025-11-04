Castilla y León lidera en octubre la caída de autónomos a nivel nacional: se han perdido 1.388 durante el último año

Castilla y León ha perdido durante el mes de octubre el 0,8% de sus trabajadores autónomos. La comunidad autónoma registra la mayor caída de todas las comunidades autónomas españolas según datos difundidos este martes por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el último año en Castilla y León los autónomos han descendido en 1.388 trabajadores por cuenta propia. Para el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, en España a los autónomos "se les hace muy difícil no solo crear empleo, sino mantenerlo". Culpa de esta situación "con cada día más trabas, obligaciones y zancadillas".

Amor subrayó el impacto que tiene la pérdida de autónomos en regiones como Castilla y León con un peso importante del mundo rural. "Cuando se pierden autónomos, se pierde vida en los pueblos". La tendencia de pérdida de autónomos en Castilla y León es constante desde 2019.

Por provincias, el número de autónomos bajó en todas las provincias excepto Segovia, donde se registró un leve incremento del 0,3%. La mayor caída se ha producido en Ávila, con un 1,6%, y en Palencia, con un 1,5% menos de autoempleo. Según las cifras facilitadas por ATA en Castilla y León hay en la actualidad 184.106 trabajadores autónomos.

A nivel nacional la situación es la contraria. En el último mes el número de autónomos aumentó un 0,3% y a nivel interanual un 1,1%. En todo el país hay 3,42 millones de trabajadores por cuenta propia.