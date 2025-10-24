La Junta financia 179 proyectos emprendedores en municipios de León y Palencia afectados por el cierre de la minería

La consejera de Industria, Comercio y Empleo visita un negocio emprendedor en Ponferrada (León). Junta de Castilla y León

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha financiado 179 iniciativas emprendedoras que se han desarrollado en municipios de León y Palencia afectados por el cierre de la industria minera y las centrales térmicas. Las ayudas han ascendido a los 2,6 millones de euros y forman parte del proyecto de Transición Justa.

Estos 179 proyectos han supuesto un impacto en 1.800 trabajadores y desempleados gracias a acciones de formación, fomento del autoempleo o recualificación laboral. Estas ayudas corresponden al periodo comprendido entre 2023 y 2025.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo ha visitado este viernes uno de esos negocios incluidos en el proyecto de Transición Justa en Ponferrada. El Centro de Estética Sandra Salgueiro, cuya titular pudo montar el negocio gracias a esta línea de ayudas. Una empresa que ya cuenta con otros dos empleados.

Durante las dos primeras anualidades de este programa de Transición Justa se han respaldado un total de 158 negocios en municipios de la provincia de León y otros 21 en localidades de Palencia. Atendiendo a sectores económicos, esta financiación ha permitido la creación, sobre todo, de empresas de restauración, hostelería y turismo. Suponen el 22% de las ayudas concedidas. Le sigue el sector del comercio con un 17% de proyectos y después las empresas dedicadas a servicios profesionales con el 12%.

Este programa también ha supuesto la celebración de un centenar de cursos de formación en los que participaron 1.440 personas en León y 387 en Palencia.

La Junta de Castilla y León ya ha abierto la convocatoria para la próxima edición de esta línea de subvenciones. Con una dotación de 2,5 millones de euros se podrán solicitar hasta 20.000 euros para cada iniciativa.

Para poder concurrir, el proyecto empresarial o formativo debe realizarse en uno de los 43 municipios de la provincia de León y Palencia incluidos en el programa de Transición Justa. El plazo para presentar solicitudes termina el 30 de abril de 2026.