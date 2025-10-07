Los trabajadores de Frenos y Conjuntos ganan la batalla y consiguen el aumento salarial: "La unión obrera lo ha logrado"

Imagen de la manifestación de los trabajadores de Frenos y Conjuntos en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por CGT

Era el pasado 29 de septiembre cuando la plantilla al completo de ‘Frenos y Conjuntos’, 115 trabajadores, comenzaban una huelga tras los “constantes despidos”, como señalaba UGT a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La empresa, se ubica en la Avenida de Burgos Número 53 y se dedica al mecanizado de discos de frenos y piezas para el sector de la automoción, es filial de Lingotes Especiales.

En el comunicado también se mencionaba el “incumplimiento colectivo al que se acoge la empresa, el del metal de Valladolid” que “obliga a una subida salarial del 3% en el año en curso” y que “no se ha efectuado”.

El pasado viernes, 3 de octubre, los trabajadores se manifestaban por las calles de Valladolid, desde la Avenida de Burgos y hasta la Plaza Mayor para protestar por su situación.

Unas movilizaciones y concentraciones que han tenido efecto, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León a través del Comité de Huelga de la compañía.

Una dura lucha

Fue durante el pasado fin de semana, tras los primeros siete días de huelga indefinida, cuando la empresa convocó al Comité de Huelga con “una propuesta de mejora en las condiciones laborales” ofreciendo “principalmente pequeñas mejoras económicas” así como “dos días de asuntos propios consolidados”.

Sin embargo, como explicaban fuentes del Comité de Huelga, la empresa “no ceja en su empeño de aplicar la congelación salarial mientras el convenio del metal de Valladolid recoge un 3% de subida salarial”.

Fue el domingo día 5 de octubre, a las 21:00 horas, cuando el Comité de Huelga convocó asamblea general de trabajadores con el fin de valorar, entre todos, la propuesta de la empresa. Al final de la asamblea se pasó a votar y los trabajadores decidieron continuar con la huelga.

Este lunes, 6 de octubre, Frenos y Conjuntos continuaba parada. Los trabajadores seguían sin ocupar sus puestos de trabajo, mientras que el Comité de Huelga se encontraba vigilante ante posibles actos de esquirolaje interno.

“Mientras esto ocurría, la empresa se quedaba sin stock para suministrar el sector de auto, poniendo una delicada situación a empresas como Renault, Ford, Iveco o Stellantis, ante la falta de suministros de discos de freno para completar el montaje de sus vehículos”, añadían desde el Comité

La subida del 3%

Ante la situación, la dirección de Frenos y Conjuntos, en la tarde de este lunes ha vuelto a convocar al Comité de Huelga. La compañía ofrecía “un 3% de subida durante el 2025 con carácter retroactivo, sumado a los dos días de asuntos propios y a respetar la subida del convenio del Metal de Valladolid durante los próximos cinco años”, apuntaban desde el comité.

Ante la nueva oferta se convocaba una asamblea general a las 21:00 y esta vez, tras conseguir sus dos principales objetivos como eran “no perder poder adquisitivo y reducir la jornada individual a través de días de asuntos propios” ha decidido “aceptar la oferta de la empresa poniendo fin a las movilizaciones, retomando sus puestos de trabajo”.

Esta nueva oferta ha sido aceptado y firmada por todos los miembros que forman parte del Comité de Huelga de los sindicatos UGT, CGT y CC.OO. que han plasmado su firma.

La empresa ha declarado que “gracias al acuerdo se garantiza la estabilidad en Frenos y Conjuntos durante los próximos años”.

El Comité de Huelga ha querido manifestar su agradecimiento a toda la plantilla por mantener la unidad hasta el final, así como a los compañeros y compañeras de otras empresas por demostrar su solidaridad al acompañarlos en la lucha”.

Una forma de proceder, añaden, que supone “un ejemplo para la clase trabajadora” demostrando que “la huelga ligada a la unidad es la mejor herramienta en manos de la clase obrera para conseguir sus objetivos”, añaden, haciendo mención a lo que ocurrió en Saeta.

Satisfacción entre los sindicatos

Desde CGT, el delegado Víctor González, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha asegurado que “se ha conseguido lo que la gente pidió salvo pequeños flecos sin importancia, la unión obrera ha conseguido el acuerdo”.

Por su parte, Julián Miguel Merino, delegado de UGT, ha afirmado que "ha sido una huelga difícil" y que ha estado "secundadada por el cien por cien de los trabajadores". También ha querido ensalzar la "unión entre los sindicatos" y la "predisposición final de la empresa".

"Ha sido una negociación difícil pero positiva con un buen final", ha añadido Merino, valorando el acuerdo.

“Con este pacto se garantiza la estabilidad de Frenos y Conjuntos durante los próximos cinco años tras días de dura lucha”, asegura Andrés Bastardo, delegado de CC.OO., que cuenta, en declaraciones a este periódico, que “los compañeros del turno de noche ya han vuelto al trabajo este lunes”.