Los sindicatos inician los trámites para negociar un nuevo convenio colectivo para las factorías de Renault

Este año 2025 termina el Convenio Colectivo de Renault vigente desde 2021 en las factorías de la multinacional del automóvil. Los sindicatos UGT, CCOO y SCP han iniciado los trámites para que comience la negociación del próximo convenio.

El primer paso se ha dado este martes. Los sindicatos han denunciado el convenio colectivo lo que permite que se forme la Comisión Negociadora que inicie los contactos entre empresa y representantes sindicales.

El documento vigente hasta ahora, el Convenio Colectivo 2021 - 2024 incluyó nuevos proyectos para las factorías españolas y una congelación salarial durante los primeros dos años de vigencia del mismo a cambio de que se contratara a 1.000 empleados.

En noviembre 2024 empresa y sindicatos llegaron a un acuerdo para prorrogar este convenio durante 2025. Se firmó un aumento de los salarios del IPC de final de año más un 1%. Finalmente las nóminas ascendieron un 3,1% desde enero de este año.

Este nuevo Convenio Colectivo que se negocie en Renault afectará en su mayoría a los empleados de las fábricas de Valladolid y de la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato.

A diferencia de 2021 este nuevo convenio ya no incluirá a los 3.500 trabajadores de España que fueron traspasados a la empresa de fabricación de motores híbridos Horse.