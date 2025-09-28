Castilla y León, el modelo pionero de cuidados en el hogar del que otros países toman nota

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el Foro Nacional 'Innovación Saludable: ciencia, tecnología y personas'. JL. Leal Ical

La Junta de Castilla y León ha presentado en Lisboa su sistema de atención a personas mayores y dependientes, considerado un modelo pionero en España y en expansión hacia el exterior.

El director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García, expuso las claves en el congreso internacional 'Los mayores del siglo XXI – un compromiso de futuro'.

Allí, Eduardo García ha destacado que Castilla y León cuenta con el mejor sistema de Servicios Sociales de España, según el Índice DEC de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes.

Lo ha atribuido a la cooperación con las corporaciones locales a través del Acuerdo Marco, la colaboración con el Tercer Sector y la apuesta por la prevención de la dependencia con planes de envejecimiento activo.

El modelo se apoya en la atención domiciliaria como herramienta central, garantizada en cualquier punto de la Comunidad.

Un proyecto que se complementa con una amplia red de centros residenciales, que sitúan a Castilla y León como la autonomía con mayor cobertura de plazas en España, con un 7,69 % frente al 4,08 % nacional, y con un 80 % de financiación pública.

En Lisboa, el director general ha detallado los programas de envejecimiento activo como el Interuniversitario de la Experiencia, los talleres culturales y digitales, el apoyo a más de 1.900 asociaciones de jubilados en el medio rural o el Club de los 60, que alcanza ya los 360.000 socios.

También ha resaltado el Plan de Acción 2022-2025 contra la soledad no deseada, con iniciativas como la ‘Red amiga’, el teléfono ‘Cerca de ti’ y los podcast temáticos.

Sistema de cuidados centrado en la persona

El segundo gran eje del modelo es el sistema de cuidados. Castilla y León impulsa un enfoque centrado en la persona, que permite a los usuarios seguir su proyecto de vida y, en la medida de lo posible, recibir asistencia en su propio domicilio.

Entre los programas de la Comunidad descatan 'A gusto en casa', 'INTecum', la Teleasistencia avanzada y la ayuda a domicilio, todos ellos con fuerte implantación en zonas rurales, que son la mayoría del territorio.

La Junta subraya su apuesta por la modernización tecnológica. La estrategia se apoya en el Hub de Innovación La Aldehuela en Zamora, que actúa como núcleo de colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros tecnológicos.

De este ecosistema, afincado en la capital zamorana, surgen proyectos como robots sociales, andadores inteligentes o inodoros asistidos, adquiridos mediante compra pública innovadora.

La política de innovación social culmina en la Feria Internacional de los Cuidados, que se celebra cada dos años en Castilla y León.

Este encuentro reúne a expertos de todo el mundo y se ha consolidado como un escaparate global de las últimas tecnologías aplicadas a la atención de personas mayores y dependientes.