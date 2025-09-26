Iberaval lidera en Argentina el gran encuentro internacional sobre crédito para pymes y autónomos

Inauguración del XVIII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento de la Pyme. Iberaval

Iberaval representa a España en el XVIII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantias y Financiamiento de la Pyme que acoge Argentina. El encuentro en el que participan una veintena de países se está celebrando en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Entre los asistentes hay representantes de Europa, Iberoamérica y Asia.

El foro supone un lugar para la reflexión y el debate sobre el acceso al crédito de pymes y trabajadores autónomos, algo que se considera "un desafío compartido" entre todos los países asistentes.

El director general de Iberaval, Pedro Pisonero, ha resaltado la eficacia de los sistemas de garantías en el primer panel de expertos del encuentro internacional. Considera clave que las empresas que acceden a este tipo de financiación "generan un 30% más de empleo y bajan la morosidad un 5%". Además, asegura que la facturación también se ve incrementada en un 35%.

En el caso de España, "los mecanismos de reafinanzamiento logran movilizar más de 30 euros en préstamos por cada euro refinanciado". Un dato que evidencia la "capacidad multiplicadora" del sistema y que impacta en la estabilidad de las empresas y ayuda a crear empleo en el territorio.

Pisonero aprovechó este escaparate internacional para pedir "simplificar sin perder el control" y "acelerar sin renunciar a la calidad" todo el proceso referente a fondos europeos y multilaterales.

Durante este el foro se están dando cita expertos económicos, representantes de reguladores y los responsables de los sistemas de garantía.

El objetivo es un debate sobre el futuro del crédito y la necesidad de los sistemas de avales. Más aún ahora que tienen un papel protagonista en la política económica. Permiten multiplicar la financiación y además hacen a los ecosistemas empresariales más resilientes.

El encuentro está organizado por la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) que desde hace tres años está presidida por Iberaval. Esta red permite compartir experiencias entre los miembros, generar análisis y conocimiento, y realizar propuestas con alcance internacional.

Este foro iberoamericano, que este año acoge Argentina, se ha convertido en la principal cita mundial especializada en el acceso al crédito de pymes y trabajadores autónomos.