La empresa Gestamp de Palencia recibirá 1,6 millones de euros del PERTE de baterías para vehículos eléctricos

La empresa de fabricación de componentes para el automóvil Gestamp de Dueñas (Palencia) ha sido incluida en la lista de adjudicatarios provisionales del PERTE del vehículo eléctrico en su sección de baterías.

La fábrica palentina recibirá 1,6 millones de euros en subvenciones de los 27,4 millones que se han adjudicado provisionalmente. Es el único proyecto de Castilla y León entre los seis seleccionados en esta cuarta convocatoria.

Este PERTE, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se financia con fondos procedentes de la Unión Europea. En el caso de esta convocatoria específica para baterías de coche eléctrico se impulsa la inversión en producción de este tipo de elementos esenciales para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha realizado este viernes el anuncio de los proyectos que han conseguido esta adjudicación provisional. Además de esta factoría de Castilla y León, también se financiarán proyectos en Galicia, País Vasco y Castilla - La Mancha.

Las instalaciones de Gestamp se encuentran en la localidad de Dueñas. Cuenta con una plantilla de 300 trabajadores y con esta subvención se convertirá en un referente en el desarrollo de la movilidad sostenible en España.