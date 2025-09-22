Firma del acuerdo eNtre Cajamar y Galletas Gullón

Fotografía: Cajamar

Cajamar ofrece a los trabajadores de Galletas Gullón suculentas ventajas financieras para mejorar su calidad de vida

Tienen a su disposición una cuenta nómina, podrán acceder a financiación para adquirir su vivienda en condiciones especiales o podrán optar a préstamos de consumo.

Cajamar y Galletas Gullón han firmado este lunes, 22 de septiembre, un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera va a brindar ventajas financieras a su plantilla con más de 2.200 puestos de trabajo con el fin de contribuir a “mejorar su calidad de vida”.

Los trabajadores de la galletera tendrán acceso a productos y servicios de Cajamar, tanto de financiación como de ahorro e inversión en “condiciones especiales” y “podrán beneficiarse de los distintos servicios digitales que ofrece la entidad”.

En palabras de Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, “este acuerdo con Cajamar es un paso más en nuestra política de responsabilidad social corporativa y en nuestro compromiso de seguir cuidando de quienes hacen posible que sigamos creciendo como compañía líder en el sector”.

Por su parte, para el director territorial de Cajamar en Castilla y León, José Antonio Benavides, “este convenio pone de manifiesto nuestra voluntad de dar respuesta a las necesidades no solo de las empresas españolas, sino también de sus empleados, con productos muy competitivos que mejoren la calidad de vida y el futuro de los habitantes de la región”.

Concretamente, los empleados tienen a su disposición la cuenta nómina con una remuneración del 2 % anual sobre los primeros 20.000 euros si domicilian una nómina de unos 1.200 euros al mes o mantienen productos financieros de más de 20.000 euros; y podrán acceder a financiación para adquirir su vivienda habitual con condiciones especiales.

La plantilla de Galletas Gullón también podrá optar a préstamos de consumo, opciones para agrupar deudas o financiar energía solar, entre otros.

Asimismo, podrán beneficiarse de condiciones ventajosas para invertir en fondos de inversión y planes de pensiones, así como para contratar seguros de salud, automóvil, hogar, vida, accidentes y decesos con una bonificación de hasta el 30 % en Club Seguros.