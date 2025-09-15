Castilla y León crece un 3,1% en el segundo trimestre de 2025 gracias al impulso de la industria y el sector servicios

Castilla y León ha crecido un 3,1% en el segundo trimestre de 2025 gracias al impulso de la industria y el sector servicios, tres décimas más que la media nacional, situada en el 2,8%, y el doble que la media de la Unión Europea y la zona euro, de un 1,6% y un 1,5% respectivamente.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de la Contabilidad Regional de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre del 2025, este lunes.

Carriedo, además, ha detallado que el crecimiento del segundo trimestre ha dejado entrever que la Comunidad crecerá más de lo previsto este año y que la Junta realizará nuevas previsiones cuando presente a las Cortes autonómicas el nuevo techo de gasto durante "las próximas semanas".

El consejero ha detallado que el crecimiento del 3,1% en la Comunidad es mayor al previsto cuando empezó el ejercicio "pero inferior al que se registró en el año 2024" pero ha señalado que es "un crecimiento que sigue manteniendo una senda positiva, coherente con los últimos años".

Sector servicios e industria

Carriedo ha hecho hincapié en que este crecimiento, desde el punto de vista de la oferta, se basa en "el empuje del sector servicios", que ha crecido al ritmo de un 3,9%, y al "buen comportamiento" del sector industrial, con un crecimiento del 2,1% frente al 1,7% del anterior trimestre.

En cuanto a la demanda, el consejero ha detallado que la agricultura está creciendo "en términos positivos" pero por debajo del crecimiento medio autonómico.

"La cosecha agrícola ha sido positiva este año pero los precios no están acompañando y aunque el valor en volumen de la producción agrícola está siendo relevante los precios no son favorables y el sector de la ganadería está teniendo un comportamiento peor", ha afirmado.

En lo que se refiere a la construcción, se ha producido un crecimiento del 2% y en términos de servicios han destacado las actividades profesionales, científicas, técnicas, las informaciones, las comunicaciones, el transporte y la hostelería. "Estas actividades están tirando del sector servicios, que es el más importante en el PIB", ha recordado Carriedo.

Consumo y formación de capital

El consejero ha detallado que son "dos factores esenciales los que justifican el crecimiento", el buen comportamiento de la demanda interna, con el gasto en consumo de las familias y la administración, y el buen comportamiento de la inversión, con la formación bruta de capital creciendo a un ritmo de 4,6%.

"Es un dato relevante y especialmente en los bienes de equipo, con un 7,2%", ha señalado Carriedo. Con todo, ha reconocido que el sector exterior "empieza a mostrar ya unos síntomas que, siendo positivos en crecimiento de exportaciones, ya no es el ritmo que tuvimos en el pasado".

"Han crecido más las importaciones que las exportaciones y el saldo exterior ha dejado de tener una contribución positiva en la Comunidad para ser negativa", ha señalado.

Techo de gasto

Carriedo ha recordado que la Junta había estimado un crecimiento del 2% para 2025 y que "está claro" que el crecimiento de la economía de la Comunidad en el presente año estará "por encima". "En el primer semestre estamos por encima del 3% y aunque haya desaceleración en el segundo no van a situarnos en lo que habíamos previsto", ha añadido.

Por ello, ha informado de que el Gobierno autonómico realizará "nuevas previsiones" cuando se presente a las Cortes de Castilla y León el nuevo techo de gasto, algo que se producirá, según ha indicado, "en las próximas semanas".

Incendios y exportación

Por otro lado, Carriedo se ha mostrado convencido de que las consecuencias de los incendios de este verano "no van a tener un impacto muy relevante en términos de evolución del PIB en el segundo semestre".

"Están llegando ayudas públicas al territorio y van a tener un impacto compensatorio en los daños causados durante este periodo", ha señalado, y ha recordado que la Comunidad es exportadora "porque exporta más de lo que importa".

"Eso sigue produciéndose y esto no ocurre en el contexto nacional y España importa más de lo que exporta, la novedad de estos últimos años en Castilla y León es que, además de ser una comunidad exportadora y tener un saldo comercial positivo, es que hemos liderado las exportaciones a nivel nacional", ha señalado.

El consejero ha hecho hincapié en que los datos de la Comunidad "siguen siendo positivos pero, como consecuencia del escenario internacional y el incremento de la inversión que está haciendo crecer las importaciones, este año la contribución al sector exterior va a ser negativa". "Pero vamos a seguir exportando más de lo que importamos en Castilla y León", ha zanjado.