Santiago Aparicio liderará la patronal de los empresarios de Castilla y León cuatro años más

Santiago Aparicio (CEOE CyL), durante una entrevista con El Español - Noticias de CyL

Santiago Aparicio será el único candidato que optará a la presidencia de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León en la Asamblea Electoral convocada para el próximo 12 de septiembre.

La Junta Directiva de la entidad ha expresado de forma unánime su respaldo a su continuidad al frente de la organización.

El plazo para presentar candidaturas finalizó sin que se registrara ninguna alternativa a la de Aparicio. De esta manera, el actual presidente afronta la posibilidad de un cuarto mandato de cuatro años con el aval de todos los miembros de la Junta Directiva. La proclamación oficial confirma la única candidatura válida para el proceso electoral.

La votación se desarrollará en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL). Allí se reunirá la Asamblea General de la Confederación, compuesta por las 221 vocalías que representan a las organizaciones territoriales y sectoriales integradas en CEOE Castilla y León. El acto servirá para formalizar la reelección del presidente.

Aparicio, que también dirige la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha contado desde el inicio con el respaldo de la dirección regional.

"La Junta Directiva de CEOE Castilla y León ya expresó semanas atrás su apoyo sobre la continuidad de Santiago Aparicio para la representación del tejido empresarial castellano y leonés", recuerda la organización en un comunicado.

¿Quién es Santiago Aparicio?

Santiago Aparicio nació en Soria el 13 de diciembre de 1956, donde completó sus estudios de Derecho. Está casado y tiene dos hijos, manteniendo sus raíces profundamente vinculadas a la provincia soriana que lo vio nacer.

Desde 1978, ha desarrollado su carrera empresarial principalmente en los sectores de comercio y energías renovables, convirtiéndose en un empresario con una sólida experiencia en múltiples ámbitos de la actividad económica.

Aparicio asumió la presidencia de CEOE Castilla y León (anteriormente denominada Cecale) de manera interina en septiembre de 2012, tras la dimisión de su predecesor Jesús Terciado, quien se vio envuelto en procesos judiciales y conflictos con organizaciones empresariales provinciales.

El 20 de marzo de 2013, fue elegido presidente con el respaldo del 53% de los vocales, iniciando así una etapa de reestructuración y estabilización de la organización regional, que se mantiene desde entonces.

Además de su responsabilidad regional, Aparicio ostenta la presidencia de FOES, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, cargo que ha renovado en múltiples ocasiones, incluyendo su quinta legislatura iniciada en 2024. FOES, constituida el 9 de junio de 1978, representa al tejido empresarial soriano y forma parte integral de la estructura confederativa de CEOE Castilla y León.

A nivel nacional, Santiago Aparicio forma parte del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la principal organización empresarial de España que representa a dos millones de empresas y autónomos.