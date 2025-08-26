Asaja, contra las “proteínas alternativas”: "La carne es un alimento insustituible. No admite falsas imitaciones"

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja Valladolid y Asaja Ávila manifiestan su rechazo absoluto a la promoción de las denominadas “proteínas alternativas” obtenidas a partir de insectos u otros métodos artificiales.

Según señalan en una nota de prensa, consideran esta tendencia un atentado contra la ganadería y una ofensa directa a los hombres y mujeres del campo, que llevan generaciones garantizando alimentos de calidad, seguros y saludables para toda la sociedad.

Desde las organizaciones buscan dejar claro que la verdadera proteína, saludable y segura, es la que procede de la ganadería tradicional: carne, leche, huevos y derivados que forman parte esencial de la Dieta Mediterránea, reconocida como modelo de salud y equilibrio nutricional.

Tal y como aseguran, promover o promocionar la cría de insectos como “alternativa alimentaria” supone un grave error.

"No solo desprestigia injustamente al sector ganadero, sino que desvía la atención sobre el valor real de nuestros sistemas productivos, que además de alimentar con calidad, cumplen un papel esencial en el territorio: fijación de población, conservación del medio rural, mantenimiento de pastos, dehesas y biodiversidad", señalan.

Los responsables provinciales de Asaja Valladolid y Asaja Ávila destacan que defienden con "firmeza" y sin ningún tipo de sometimiento o ataduras a los ganaderos y agricultores, que producen con esfuerzo y bajo los más altos estándares de calidad, bienestar animal y sostenibilidad.

"Frente a las falsas carnes o proteínas artificiales, reivindicamos el derecho de los consumidores a seguir disfrutando de alimentos auténticos, con identidad y arraigo en nuestra tierra”, señalan.

Además aseguran que la carne de vacuno, ovino, caprino, porcino y avícola producida en Castilla y León y en toda España no solo es una fuente insustituible de proteínas de alta calidad, sino también un pilar social, económico y cultural que garantiza el futuro de nuestros pueblos y la soberanía alimentaria nacional.

Por todo ello, ASAJA Valladolid y ASAJA Ávila reiteran su oposición frontal a cualquier intento de sustituir la proteína animal por productos artificiales, y muestran su absoluto rechazo a cualquier iniciativa que suponga dar legitimidad a la producción de insectos como alimento humano. Nuestra apuesta es clara: defender el modelo ganadero español, la tradición agroalimentaria y la salud y seguridad de los consumidores.

"La carne, alimento insustituible, es la verdadera proteína segura y de calidad. No admite falsas imitaciones", sentencian.