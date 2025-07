Castilla y León, una de las 'incubadoras' más potentes de España: "El mercado del huevo está en auge"

Frito, revuelto o cocido. Para la tortilla de patata o francesa. Con un poco de pan o acompañado de chorizo. El huevo es uno de los alimentos básicos de nuestra dieta. Considerado un "superalimento", por sus cualidades nutricionales, este es un producto altamente importante en la sociedad. Y Castilla y León puede presumir de ser una de las 'incubadoras' más potentes de nuestro país.

Aprovechando, además, ahora que el "mercado está en auge". Junto a Aragón y Castilla-La Mancha, la Comunidad lidera la capacidad de producción de huevo en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Castilla y León se situó en tercera posición en gallinas ponedoras en España.

Con datos de 2024, procedente del informe de 'Estadística de lana, miel y huevos para consumo humano', se estima que la Comunidad contaba con 8.373.530 gallinas ponedoras, muy cerca de las 8,7 millones de Aragón y ya más distanciada de las 12.143.810 de Castilla-La Mancha.

Muy lejos quedan otras regiones vecinas como Asturias, con 146.033 gallinas ponedoras, o Cantabria, con 79.297. Por provincias, la que mayor capacidad tiene en Castilla y León es Valladolid, que aglutina casi al 50% de la población de gallinas ponedoras de la Comunidad.

En total, en la provincia vallisoletana se encontraban poco más de 4 millones de gallinas ponedoras, seguida de Segovia (1,9 millones), Burgos (1,1 millones), León (443.212), Palencia (410.986), Ávila (330.638), Soria (36.536), Salamanca (31.756) y Zamora (10.080).

"En auge"

Ángela María Hernández es una de las múltiples productoras de huevos de Castilla y León. Hace cinco años que inició el proyecto de 'La Charrita', en Santibáñez de Béjar (Salamanca). Un negocio del sector primario al que incorporó una granja de gallinas ahora hace año y medio.

Lo hizo, precisamente, para aprovechar el "auge" del mercado del huevo. También cuenta con producción de miel con abejas propias y una huerta ecológica de la cual extraen los productos que cuentan con el certificado del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECyL).

Aunque la miel y la huerta ecológica arrancaron con el nacimiento de 'La Charrita', es el huevo, el hermano pequeño de esta familia, el que representa ya el "90% de la facturación", evidenciando el potencial que atesora el sector en estos momentos.

En su granja disponen de 1.200 gallinas ponedoras con una producción aproximada de 1.100 huevos semanales. "Nos decidimos lanzar porque es un mercado que está ahora en auge y la normativa europea ha cambiado. Cuando te incorporas a la empresa agropecuaria con la ayuda de la Junta, te incorporas además con las últimas tendencias en ganadería y normativas", apunta Ángela.

En concreto, los huevos que ellos producen son camperos. Están identificados bajo el número 1ES37297093. Una combinación numérica que, según precisa esta productora, es de relevancia porque te explica la "procedencia, donde se ubica la granja, quién es y qué produce".

Varios de los huevos de 'La Charrita' Foto cedida

De esta manera, el 1 corresponde al tipo de huevo, que es el campero. El 37 a Salamanca, el 297 a Santibáñez de Béjar, y el 93 a la explotación de Ángela María Hernández. "A todos nos deberían explicar esto cuando vamos a comer un huevo", precisa.

Además, la productora salmantina recalca que el 0 y el 1, la del ecológico y el campero, señalan que es la "mejor calidad del huevo". Las gallinas de Ángela, según apunta, llevan una "alimentación especial", dividida en cuatro fases de su vida.

Una primera cuando son todavía un polluelo, para después pasar a otras alimentaciones con unos "aportes nutritivos distintos" en función de su edad. "Mis gallinas están comiendo cuatro piensos distintos dependiendo de la edad que vayan teniendo. Es natural, con productos de Salamanca, de lo que denominamos kilómetro 0", matiza.

Es, además, un pienso que se basa en las "necesidades básicas de la gallina", con semilla de lino y germinados de lenteja, dotando a las gallinas de un aporte nutricional proteico que necesita. "Todo está basado con estudios de nuestros veterinarios. No es algo que hagamos aleatoriamente", sustenta.

El objetivo es que luego la yema del huevo que llega al consumidor, "tenga esa untuosidad, ese color y los nutrientes que necesita el ser humano".

En la actualidad, desde 'La Charrita' surten sus huevos a particulares directamente, a los mercados de la provincia y a restaurantes. "Tenemos un huevo de calidad y una alimentación digna que todo el mundo tiene que tener. Tengo la virtud de poder decir que mis huevos son extraordinarios", presume Ángela.

Sin embargo, esto no está exento también de dificultades. Y es que la productora de huevos lamenta la "carga burocrática" que se encuentra uno a la hora de iniciar un proyecto. "Si a lo mejor se reduce un poquito nos facilitan muchas cosas", reivindica.

"Yo con COAG no tengo problema (es afiliada a la organización agraria), porque tengo dudas y acudo a ellos, pero me pongo en el lado del ganadero o agricultor que no tiene esa posibilidad de estar en un sindicato agrario y es una picardía que por un trámite le van a inspeccionar o vaya a tener algún problema mayor", lamenta.

En cualquier caso, Ángela señala que en la actualidad el sector del huevo vive ahora un buen momento, con un precio que "está bien", aunque dependiendo "del gran mercado que lo marca Estados Unidos y luego en lonja". "Nunca es mucho porque siempre quieres más, pero bueno, salvas costes", celebra.