"Adaptarse o morir": la recomendación a los pequeños comercios de CyL de Adolfo Sáinz, presidente de Conferco

Castilla y León cuenta con una infinita diversidad en sus opciones. Ya no solo culturales o de ocio, sino también gastronómicas, rurales, turísticas e históricas.

Y entre todo eso, siempre hay un sector que está ahí, acompañando, latente, y subiendo la persiana cada día mientras el mundo aún duerme. Ese sector es el conocido como comercio minorista o comercio local.

Aquellas personas que se acuestan cada día con la sensación de haber dado un buen trato personalizado, atento y necesario a sus clientes.

Esos a los que conocen de 'siempre' y donde las calles han visto cómo los dueños han ido cambiando generación tras generación.

En la Comunidad hay 20.000 empresas de comercio local, 20.000 negocios donde el trabajo duro y la constancia queda reflejado en las más de 80.000 personas que trabajan a fecha de hoy en alguno de dichos negocios.

"El pequeño comercio no es solo un negocio, es lo que da vida a las calles, y aunque estamos en un momento difícil, sí se puede", y así de contundente lo asegura el presidente de Conferco, Adolfo Sáinz, durante una entrevista con El Español - Noticias de Castilla y León.

El presidente de Conferco, Adolfo Sáinz, durante el I Congreso de Comercio de CyL

"Siempre ha existido, y siempre existirá, pero necesita adaptarse", señala tras ser preguntado por los problemas a los que se enfrentan diariamente. Sáinz, que además de presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León, cuenta con un negocio propio en Soria, indica que solo queda una cosa "adaptarse y cambiar o morir".

Según asegura, los problemas a los que se enfrenta el pequeño comercio, "asfixiado" por la excesiva regulación son variados. Destaca, sin lugar a dudas, el cambio de hábito en la sociedad. "La gente ahora apuesta más por el ocio y contra eso no podemos luchar", señala.

Contra lo que tampoco puede hacer frente, debido a la magnitud empresarial, es a las grandes superficies. "Para nosotros es una competencia desleal ya que son enormes, ni les ponemos cara", indica en referencia a grandes multinacionales de ropa reconocidas o de venta de productos electrónicos.

El presidente de Conferco, Adolfo Sáinz (2i), y la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García (3i), posan durante el inicio del acto del I Congreso de Comercio de CyL

La presión fiscal es otro de los aspectos en los que se centra para explicar a qué se enfrentan desde que suben la persiana. "La subida de los precios de las cotizaciones sociales, la excesiva normativa y la presión fiscal nos están haciendo mucho daño", sentencia. Sin olvidar, el relevo generacional, ya que según indica "pocos quieren quedarse con el negocio de sus padres o abuelos".

Además de esto, Sáinz destaca una falta muy reseñable de población así como un envejecimiento. "La gente ya no tiene hijos", señala.

Frente a esto, con un mensaje positivo a pesar de la situación en la que se encuentran, señala que solo hay una opción: "Adaptarse a los nuevos tiempos". Sáinz quiere resaltar la necesaria presencia de los pequeños locales en las ciudades: "Damos vida a la ciudad, dinamizamos las calles, y abastecemos a las personas mayores".

"Frente a las grandes superficies, el comercio local son emociones, nos encanta hablar y relacionarnos", indica. Sobre las pérdidas de negocios, Sáinz indica que desde hace 10 años, tras un informe publicado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, la Comunidad ha perdido 1 tienda de cada 4, algo que pone en alerta al sector.

Por ello, desde Conferco solicita que las pequeñas empresas sean escuchadas y que la "excesiva" regulación disminuya. Asimismo, destaca la importancia del asociacionismo: "Si la unión hace la fuerza, en el comercio es aún más importante".

I Congreso de Comercio de CyL

Tras la celebración del I Congreso de Comercio de Castilla y León el pasado lunes en Valladolid, el presidente de Conferco, Adolfo Sáinz, ha realizado un balance "positivo": "Se inscribieron 250 personas, lo que supuso un reto y una buena noticia porque para ser el primer año normalmente no hay tanta gente", señala.

Sobre la Red de Comercios Emblemáticos que crearon para ensalzar la labor de algunos en Castilla y León, destaca que resaltaron uno por cada provincia. "Se aprendió mucho en el evento y sobre todo, se dio visibilidad al sector que es muy importante en Castilla y León pero no se habla", indica.

"Donde no van los grandes supermercados, van las pequeñas tiendas", sentencia. Al mismo tiempo que recuerda que tener una tienda en un pueblo de 200 habitantes "no es un negocio, pero está".

En ese sentido, también ha recriminado que mientras se habla de los aranceles de Donald Trump, no se habla de los pequeños comercios que levantan las persianas cada mañana.

Comercio propio en Soria

Sáinz, además de presidente de Conferco es propietario de Mary Satur, un establecimiento de ropa textil en Soria. "Presumo de ser comerciante de quinta generación, el negocio es mi vida", asegura.

Datado en 1850, regenta el comercio más antiguo de la ciudad: "Era de mi tatarabuelo, y vengo todos los días porque para mí es mi pasión".

Instalaciones de Mary Satur Adolfo Sáinz

"Muchas veces me dicen, con cuánto cariño y pasión trato al negocio, pero si no tengo pasión porque vivo de esto, ¿qué me queda?", se pregunta.