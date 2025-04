Alfonso Arroyo: "El verdadero reto que tenemos en CyL es que la energía se consuma en el territorio y genere riqueza"

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León y director del Ente Público Regional de la Energía, Alfonso Arroyo González, asegura en el III Foro de Energía organizado por EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, que "la Junta reivindica que la riqueza de las energías renovables se quede en el territorio".

El director general recuerda que los problemas de la Comunidad son, "principalmente, la despoblación y el envejecimiento". Por ello, apunta que la población "la fija la industria, y debemos apostar por la competitividad, donde debemos aprovechar el autocensuro, porque producimos mucho más de lo que podemos consumir".

Por ello, dejó claro que "el verdadero reto que tenemos en Castilla y León es que la energía se consuma en el territorio y genere industria para hacer frente a los problemas esta Comunidad, por lo que le hemos pedido al Gobierno la ampliación de la red de distribución".

Recordó el director general que en Castilla y León se lleva trabajando desde 1997, precisamente "cuando comenzó la importancia de la energía renovable, concretamente la eólica". Todo ello hace que "seamos líderes nacionales en energía eólica, somos líderes nacionales, con más de 7.000 Mw de potencia, que producimos lo que se consume en otras partes del territorio".

Pero fue claro, no dudó en reconocer que "cada vez es más complicado seguir instalando energías en un territorio marcado por la despoblación y el envejecimiento, teniendo que ser las energías renovables las que deben ayudar a afrontar estos problemas".

Líderes nacionales

En otro momento de su charla con el periodista de El Español Noticias de Castilla y León Álvar Salvador, el director general de Energía y Minas, que había asistido en primera persona al dolor de la muerte de los cinco mineros de León, explicó que la Junta de Castilla y León lleva entregados en subvenciones 250 millones de euros, para un total de 20.560 instalaciones y más de 17.000 proyectos.

La jornada, que congrega a instituciones y representantes del sector energético, pretende analizar el papel de la Comunidad como líder nacional en la generación de energías renovables. Así, Alfonso Arroyo recordó que "no podemos creernos que por ser líderes, por tener tanta potencia instalada y poder generar tanta energía, ya con eso nosotros hemos hecho todo".

"Nosotros hemos contribuido a la riqueza de muchas otras partes del territorio español. De hecho, lindamos con otras muchas comunidades autónomas y lo que reivindicamos como Gobierno autonómico es que realmente la riqueza se quede en el territorio, que no solo lo generemos, sino que lo transformemos".

Abundó el director general en que "la cantidad de proyectos que vienen ahora de diferentes formas es un verdadero reto y la oportunidad. Y para eso necesitamos infraestructuras de red, se lo venimos demandando al Ministerio, se lo venimos demandando a las distribuidoras, necesitamos que la energía se pueda consumir".

"No podemos tener ni unos procesos de planificación tan tediosos ni tan largos en el tiempo ni unas infraestructuras que no den capacidad a la industria, incluso a la que ya está implantada, ya no la que viene, sino la que está implantada. Y entonces son necesarias una serie de inversiones y además una serie de cambios normativos para posibilitar esto".

Más de 200.000 empleos

"Hay un mantra y es que las energías renovables no producen empleo. De acuerdo con los datos, en el año 2022 las energías renovables ocupan más del 2% del PIB. Vienen a ocupar aproximadamente entre puestos directos e indirectos casi 200.000 puestos de trabajo, esto a nivel nacional", explicó Arroyo.

"Lo cierto es que venimos acostumbrados a unas fuentes energéticas mucho más intensivas en mano de obra, las centrales térmicas, las centrales nucleares. Son mucho más intensivas que las plantas fotovoltaicas o que las plantas eólicas", dijo.

"Si hacemos los deberes bien, si ponemos las inversiones de redes donde tenemos que poner, si entre todos hacemos un esfuerzo y conseguimos que esos proyectos industriales que suenan por muchas partes del territorio nacional y autonómico sean una realidad, lo cierto es que se van a crear muchos puestos de trabajo".

