Llegar a final de mes para un jubilado con 1.085 euros en Castilla y León: “Sin vacaciones y comiendo pollo”

En Castilla y León la pensión media de un jubilado es de 1.085 euros. ¿Se puede vivir con esta cantidad? Pues cada vez menos. Si hace unos meses era complicado, ahora con una inflación disparada, los alimentos cada vez más caros, y el precio de la gasolina y de la luz que sigue subiendo cada día, el poder llegar a fin de mes es una misión imposible para los jubilados de la Comunidad.

Es el caso de Jesús y Carmen, de 75 y 76 años, con una pensión de 900 euros al mes, la mínima. "Esta la situación muy justa, si te pases un poquito no llegas al mes", aseguran. Además no tienen reparo en decir que han tenido que cambiar sus hábitos alimentarios. “Ahora comemos más ensaladas y pollo”. Sus vacaciones estarán en el pueblo porque “parece que sale algo más barato que la ciudad”. Ellos residen en Valladolid.

Por suerte la casa la tienen pagada, pero es cierto que los gastos se han elevado mucho en los últimos meses. Además, "echamos una mano a nuestros hijos y así es complicado llegar a final de mes". Y otro dato a su favor es que no conducen, "nos ahorramos la gasolina, pero nuestros hijos sí lo están notando". Los dos hacen la compra y es en el supermercado donde más se acusa, sobre todo en pastas, harinas, y, sobre todo, en aceites. "No sé hasta cuándo durará esto, pero no se puede vivir con esta pensión", lamentan.

Desde las asociaciones de pensionistas se reclama que ante esta situación “las pensiones se revaloricen de acuerdo con el IPC "real" y no con un índice medio "tramposo". También han reclamado desde los sindicatos. Por ejemplo, el secretario general de la UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, denuncia que "la subida disparatada del IPC hasta el 7,5% afecta directamente a los pensionistas de Castilla y León que están perdiendo poder adquisitivo puesto que el aumento en las pensiones apenas llega al 3%".

Por provincias

Por provincias, la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.204,93 euros; Burgos, es de 1.165,31 euros. Le siguen Palencia (1.111,12 euros); León (1.081,69 euros); Soria (1.034,83 euros); Segovia (1.034,5 euros) y Salamanca (1.010,11 euros). Por debajo de los mil euros de pensión media se encuentran la provincia de Ávila (947,97 euros) y Zamora (918,06 euros). Así que la diferencia entre la provincia que más gana y la que menos es de casi 300 euros. Mucho dinero para poder llegar a fin de mes. Sin ir más lejos, la Fundación Mutua de Propietarios ha elaborado el estudio 'Preocupaciones ante una próxima vejez'. Y éstas son algunas de sus conclusiones: casi un 40% de los mayores de 75 años tienen alguna dificultad para llegar a fin de mes, un 43% tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos y un 42% no puede irse de vacaciones una semana.

En Castilla y León, el número de pensiones es, a día de 1 de mayo y según el INE; de 615.725. Del total, el 64,2% (395.217) corresponde a jubilación, con una pensión media que asciende a 1.244,76 euros. Por incapacidad permanente son 46.073 pensiones (1.034,2 euros); por viudedad, 151.245 (771,74 euros); por orfandad, 19.309 (473,41 euros); y en favor de familiares, 3.881 (646,51 euros).

Comparadas con el resto de España, la pensión media más alta se encuentra en el País Vasco con 1.350,85 euros, seguida por Asturias (1.279,22 euros) y Madrid (1.275,3 euros). También Navarra (1.250,9), Aragón (1.151,3), Cantabria (1.150,81) y Cataluña (1.133,2) cuentan con pensiones por encima de la media nacional. Por el contrario, las más bajas se registran en Extremadura (908,04), Galicia (929,73) y Murcia (962,62 euros).

A la espera de la extra

Por este motivo los jubilados y pensionistas de Castilla y León esperan como agua de mayo la famosa extra de verano. ¿Cuándo llegará? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) suele emitirlo a las diferentes entidades financieras colaboradoras en la última semana del mes, aproximadamente el 25 de junio. Es por eso que los pensionistas ven el importe en sus cuentas en esa fecha. En este caso es sábado, por lo que se abonará el viernes 24 de junio. Ese será el momento de dar un respiro a las cuentas corrientes.

Los beneficiarios de la pensión son los que cobran por viudedad, jubilación, incapacidad permanente, cuando se deriva de enfermedad común o accidente no laboral, orfandad y en favor de familiares. Quedan fuera de este grupo de pensionistas, los que reciben una cuantía por incapacidad permanente, cuya minusvalía proceda de una enfermedad profesional o un accidente laboral.

