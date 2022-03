Normalidad en el abastecimiento de los mercados de Castilla y León a pesar de la huelga de transporte

La llegada de alimentos a los principales mercados de mayoristas de Castilla y León se está produciendo con normalidad, a pesar de que se ha intensificado la huelga de los transportistas y de que sus responsables se temían lo peor hace un par de días.

El gerente de Mercaolid, Javier Pastor, ha informado de que, aunque las cofradías de pescadores también han convocado un paro de tres días por los inasumibles costes de los combustibles, la entrada de pescado hoy por la mañana ha sido prácticamente la misma que de costumbre.

Pastor ha señalado de que ha entrado género de casi todas las lonjas importantes de España, si bien cree que se trata del "retenido en cámaras" durante estos días, por lo que se mantiene la "incertidumbre" en el sector mayorista pendientes de la evolución del conflicto entre el Gobierno y los transportistas en las próximas horas.

Normalidad en Mercaleón

La situación se repite también en Mercaleón, que mantiene en estos momentos el abastecimiento de "de prácticamente toda la variedad de productos", si bien en su caso escasean algunas hortalizas, concretamente más perecederas como fresas, y el pescado, "que ha entrado en menos cantidad y variedad", aunque "no se puede hablar de escasez", según recoge Ical.

En este sentido, el gerente del mercado leonés, Carlos Javier Suárez García, ha mostrado su prudencia sobre la evolución del mercado de pescado, si bien niegan que haya desabastecimiento.

En este sentido, Suárez García ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la població, a la que ha pedido que no se alarme porque "si la gente se lanza a comprar cualquier producto, por mucha cantidad que haya puede desaparecer", mientras que "en condiciones normales no tendría por qué haber problemas".

Mercado Central de Abastos en Salamanca

Los puestos del Mercado Central de Abastos de Salamanca también afrontan la huelga de transportistas con jornadas de "normalidad". Así lo confirmó el gerente del Mercado, Víctor Chimpén, quien reconoció que durante estos días de huelga no ha habido desabastecimiento en los stands de venta.

Asimismo, señaló que las únicas dificultades que se están viviendo son las sufridas por los comerciantes, quienes tienen dificultades para encontrar el género. La mayoría deben madrugar más para encontrar los productos que desean o volver más días de lo habitual para poder comprarlo. Pese a ello, Chimpén afirma que existe cierta incertidumbre entre los empresarios ya que "no saben lo que se van a encontrar". No hay síntomas de alarma, solo preocupación por conseguir el género, según recoge Ical.

Ante esta incertidumbre, existen algunos casos de empresarios que no se han atrevido a comprometerse con los clientes por el miedo a no recibir el producto más especializado. Es el caso de las fruterías, quienes destacan que no proporcionan a los restaurantes algunos productos por el riesgo de que no lleguen.

Mostradores al 90% en Soria

El mercado de abastos de la ciudad de Soria funciona con "normalidad", según destacó el portavoz de la Asociación de Comerciantes, Pablo Arlegui, quien señaló que existe "más psicosis que falta de productos".

La pasada semana los puestos de pescadería sí sufrieron falta de productos frescos, sin embargo, hoy los mostradores están llenos en un 80 u 90%. "Nosotros no estamos sintiendo la huelga del transporte, porque la mayoría de los productos que vendemos son de cercanía y proximidad. Supongo que si la huelga durase dos meses la cosa se pondría peor. De momento los productos de alimentación en Soria están garantizados", destacó.

Arlegui aseguró que él regenta un puesto de carnicería y vende en un 99% carne de Soria, por lo que el producto no faltará, y añadió que la fruta que se vende en el Mercado procede de lugares limítrofes como Tudela o Zaragoza, y, en muchos casos, son los propios fruteros los que se acercan hasta las localidades de la Ribera del Ebro para surtirse. "El reparto, como se hace en furgonetas, está garantizado", concluyó.

