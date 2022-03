Transportistas de Castilla y León: "La situación es desesperante y muy seria"

Si se paran ellos, se para todo. Los transportistas de mercancías por carretera han iniciado desde la madrugada de hoy una huelga indefinida convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, una organización que no está representada en el Comité Nacional (CNTC) que prefiere apurar el tiempo y esperar a que el Gobierno nacional mueva ficha en una mesa de negociación.

Los precios de los combustibles por encima de los dos euros el litro en buena parte de las estaciones de servicio españolas, ha sido la gota que ha colmado el vaso de unos autónomos y pymes del transporte a quienes ya no compensa salir con su camión a trabajar.

En Castilla y León, esta huelga no se ha dejado notar aún especialmente en la distribución, si bien ya se han producido algunas barricadas y cortes de carreteras en Zamora, además de algún que otro incidente con empresarios que sí habían decidido salir a trabajar y se han encontrado con sus ruedas rajadas a primera hora de la mañana.

Así lo confirma Diana Oyagüe, presidente de la Asociación General de Transportistas de Castilla y León, quien asegura que "no hay unanimidad entre las diferentes asociaciones para secundar esta huelga, no porque no apoyemos al 100% a quienes sí han parado, sino porque es una situación muy delicada que puede afectar tanto a la población, que estamos esperando a agotar todas las vías con el Gobiero a ver si de una vez toma medidas".

Unas medidas que hacen referencia a una drástica bajada de los impuestos en los carburantes, dado que "la situación es desesperante y muy seria".

Esta misma tarde tendrá lugar una nueva reunión del Comité Nacional de Transporte por Carretera en la que se abordarán tiempos y procedimientos para que las administraciones adopten las medidas necesarias que eviten un colapso en el abastecimiento.

"La ciudadanía no puede ahora enfrentarese a un problema de desabastecimiento, y aunque el Ejército saliera al paso para cubrir esta necesidad, no sería suficiente. Queremos agotar la vía de la negociación y pediremos una reunión urgente con todos los grupos parlamentarios de Castilla y León ahora que hay nuevo Gobierno", indica Oyagüe.

Un escenario incierto si tenemos en cuenta que, con el actual precio de los carburantes y sin una respuesta clara por parte del Ejecutivo nacional, la situación podría alargarse "y si continúa así tres o cuatro días, tendremos problemas".

Primeras plataformas con su mercancía estancada

"Ahora mismo nos consta que ya hay plataformas de alimentación donde hoy hoy no se ha cargado la mercancía", situación que de generalizarse, daría como resultado un desabastecimiento de los alimentos en los supermercados, así como del resto de productos del tejido productivo.

En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha salido al paso asegurando que, "al igual que se garantizó el abastecimiento de alimentos durante la pandemia, se garantiza ahora con esta hulega de transportes" y anima a no caer en el "alarmismo".

Sin embargo, a los transportistas se les acaba el tiempo. "A muchos no les compensa siquiera levantarse e irse a trabajar, pero no podemos dejar desabastecida a la población; es una situación y son decisiones muy complicadas y serias", indica Oyagüe.

"Si se produjera una semana de huelga y a ella se le sumara la industria, entonces sí que sería definitivo para forzar al Gobierno a que tome medidas", asegura. Mientras Irlanda, Polonia, Portugal o Francia ya han anunciado una rebaja en los impuestos que gravan el precio final para el ciudadano, Pedro Sánchez se limitó a decir el pasado fin de semana en la Conferencia de Presidentes, que estudiará este asunto con las comunidades autónomas.

Sin embargo, no ha precisado cómo, cuándo ni de qué manera. Si va a bajar el IVA, actualmente en el 21% hasta el 10% como pide el gremio del transporte, o si va a reducir el Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Por cada euro por litro de gasolina repostado en España, un 54% se lo lleva el Estado en el caso de la gasolina, y un 49% en el caso del gasóleo, según datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Desde esta asociación insisten en que está asegurado el suministro de carburantes en España a pesar del conflicto en Ucrania. Se han rebajado las importaciones de crudo ruso en un 66% y se han compensado con mayores importaciones de EEUU y Argelia.

