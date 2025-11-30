La falta de pegada vuelve a hacer naufragar al Valladolid y el Málaga se lleva un punto de Zorrilla

El jugador del Real Valladolid Amath Ndiaye disputa un balón en el encuentro de este sábado contra el Málaga CF

Un punto que sabe a derrota y que duele especialmente por la superioridad del Real Valladolid ante un Málaga que apenas inquietó. El fútbol, cruel como siempre, no reparte premios por merecimiento, sino por goles, y el Pucela volvió a tropezar con su gran asignatura pendiente: la definición. Una falta de pegada que permitió al Málaga llevarse un punto de Zorrilla, con un 1-1 que sabe a poco en Valladolid.

El partido empezó bien para los pucelanos. En el minuto 5, tras una fase de acoso con dos córners consecutivos y una caída de Amath en el área que reclamó penalti, llegó el 1-0. Presión altísima blanquivioleta, error en el despeje del portero Herrero fuera del área, y Peter, con una delicadeza exquisita, levantó la pelota por encima del guardameta para abrir el marcador. La lluvia acompañó el resto de la noche en Zorrilla. El Málaga mostró algún destello aislado de calidad, pero el dominio fue casi absoluto del conjunto local.

Aun así, la primera parte terminó con la mínima ventaja. Amath lo intentó desde el centro del campo al ver adelantado a Herrero y, en el 34’, Bueno dejó solo a Marcos André, que no pudo controlar bien ante la salida de la defensa.

El segundo acto fue un monólogo pucelano. El Valladolid mejoró aún más sus llegadas, pisó área con muchísima más frecuencia y generó ocasiones de todo tipo. Alejo, Lachuer, Peter y hasta un defensor con un remate en propia puerta pudieron hacer el 2-0. No hubo forma. Y en fútbol, quien perdona lo acaba pagando.

En la única llegada clara del Málaga, en su primer disparo entre los tres palos, Niño cabeceó completamente solo en el corazón del área para firmar el 1-1 en el minuto 59. Un desajuste defensivo aislado que resultó letal. Lejos de venirse abajo, el Pucela respondió con orgullo. Peter estuvo cerca de nuevo tras un envío largo de Guilherme, Biuk y Chuki entraron con hambre y generaron peligro constante.

El partido se abrió en el tramo final, pero siempre con los blanquivioleta más cerca del gol. Tanto que en el palo escupió un cabezazo de Chuki en el 80’ que mereció mejor suerte.Al final, 1-1. Las estadísticas lo dicen todo: 21 disparos locales por 5 visitantes, 7 córners a favor por 2 en contra, 35 toques en área rival por solo 9 del Málaga. Pero nada de eso vale si el balón no entra. El Real Valladolid suma 21 puntos y ya piensa en la próxima cita: el viernes 6 de diciembre a las 16:15 h ante la SD Huesca.

Ficha técnica

(1) Real Valladolid: Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Ponceau (Alani, min. 81), Jurić, Lachuer (Chuki, min. 65); Peter (Tenés, min. 81), Marcos André (Latasa, min. 55), Amath (Biuk, min. 65)

(1) Málaga CF: A. Herrero; C. Puga, Recio, Einar, Víctor (Dani Sánchez, min. 67); Larrubia, Izan M., Dotor, Joaquín (Chupe, min. 71); Niño (Lobete, min. 77), Dani Lorenzo (Rafa, min. 67)Goles: 1-0, Peter, min. 5. 1-1, Niño, min. 59.

Árbitro: Alonso de Ena (C.T. aragonés) amonestó a los locales Marcos André, Tenés, Ponceau, Alani; y a los visitantes Víctor, Dani Lorenzo. Expulsó a Alani con doble amarilla.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 16 en LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio José Zorrilla ante 12.788 espectadores, el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 21.00 horas. La abonada Isa Rivero fue homenajeada y ofreció al público su cinturón de campeona del mundo de boxeo peso átomo.