El Pucela pierde los tres puntos en casa en un encuentro con "muchos errores defensivos"

El Pucela ha dejado escapar tres importantes puntos en casa. Los asturianos han llegado menos pero han estado mucho más acertados para hacerse con la victoria en un encuentro que finalizó con un 2-3 en el marcador.

A pesar del empate (1-1) en el descanso, la sensación durante la primera parte fue de dominio del conjunto blanquivioleta. Seguros con el balón y dueños de la posesión.

En el minuto 8, Biuk dio la réplica con otro lanzamiento taponado por la defensa y fue en el doce cuando el Sporting aprovechó un balón a la espalda que propició el mano a mano ante el meta local, y que terminó en gol para el conjunto visitante.

Sin embargo, los de Almada cogieron fuerza para hacer, poco después, el gol del empate. Una chispa que se fue perdiendo tras la salida de vestuarios.

En el minuto 50 todo se torció con una pérdida de balón que propició un penalti en contra y que Otero convirtió en gol. Y en el minuto 79 llegó la sentencia en una transición muy rápida de los asturianos.

El equipo visitante se proclamaba ganador mientras los minutos iban pasando. El Pucela logró marcar el segundo tanto pero no pudo igualar en el marcador al Sporting. Una victoria que se escapó y el Real Valladolid termina la semana con 15 puntos en el casillero en los primeros diez partidos.

En total, ha sumado cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Por ahora, el conjunto blanquivioleta se mantiene en la zona media de la tabla con el deber de volver a ganar en casa.

El foco ya está puesto en el partido del próximo 26 de octubre, a las 21:00 horas, frente al RC Deportivo.

“Cometimos muchos errores defensivos y de manejo en algunas situaciones que nos condenaron. No fuimos determinantes en las áreas, sumado a los errores. Hicimos un buen primer tiempo y no seguimos en el segundo”, analizó Guillermo Almada tras el encuentro.