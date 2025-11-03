Kappa lanza una controvertida camiseta del Pucela por el 25 aniversario de la icónica Kombat: costará 125 euros

En el año 2000, Kappa revolucionó el mundo del fútbol con el lanzamiento de su modelo Kombat. Una revolucionaria camiseta que incluyó tecnología puntera para una mayor elasticidad, facilitando así que los árbitros pudieran ver mejor las faltas por agarrones y dotando a los futbolistas de una mayor movilidad en caso de sufrirlos.

Aquella camiseta, que comenzó vistiendo la selección de Italia, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas que posteriormente se extendió a más equipos, siendo ya uno de los modelos más característicos de la marca. Este año se cumple el 25 aniversario de aquel lanzamiento y, con motivo de ello, el Real Valladolid, al cual actualmente viste Kappa, será uno de los clubes que portarán uno de estos modelos conmemorativos.

Según ha avanzado Radio Marca Valladolid, el Pucela utilizará esta camiseta en el partido ante el Málaga CF, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre a las 21:00 horas, en el estadio José Zorrilla. Además, la emisora también ha adelantado que costará 125 euros, una vez salga a la venta.

Cissé con la edición especial de la camiseta del Real Valladolid de Kappa por el 25 aniversario de la Kombat Kappa Instagram

Sin embargo, su lanzamiento ha creado una importante controversia en el seno de los seguidores blanquivioletas. Su atrevido modelo no ha terminado de gustar del todo entre la gran mayoría de los aficionados. O al menos eso están trasladando en redes sociales.

La camiseta, que porta el escudo en medio del pecho, creó una enorme expectación en el momento que Kappa lanzó los primeros avances de la promoción. Pero su ejecución ha quedado muy lejos de lo esperado.

Kappa ha desvelado este lunes las primeras fotografías de las camisetas, con el exfutbolista Djibril Cissé como modelo de toda la gama, ya que también se han desvelado los diseños de otros clubes a los que la marca también viste en la actualidad como Genoa, Racing de Avellaneda, CD Nacional o Vasco da Gama.

En el caso de la casaca pucelana, el modelo presenta las mangas de color blanco, con el logo de Kappa a la altura del hombro y un detalle con una franja morada en su versión de manga corta, hasta ahora la única conocida.

En la parte del tronco, el escudo se encuentra en el medio, con una gran franja blanca en el medio y dos moradas a los laterales. Una versión minimalista que a algunos aficionados les hace recordar a una "camiseta blanca con un chaleco morado".

Aunque en las imágenes compartidas por Kappa no lleva la publicidad del patrocinador oficial del Real Valladolid, Estrella Galicia, se prevé que en la versión a la venta sí lo porte.