Los ultrabikers vallisoletanos Óscar Pujol y César Mato recorrerán más de 2.500 kilómetros

Pujol y Mato en la edición de la Across Andes de 2019

Los vallisoletanos César Mato y Óscar Pujol recorrerán este domingo más de 2.500 kilómetros en una nueva edición de la Across Andes, una prueba de sobra conocida para los deportistas que ya la difrutaron en el año 2019 con un meritorio segundo lugar: "Fue nuestra primera gran prueba de bikepacking y solo la pandemia ha impedido que hayamos repetido desde entonces", ha rememorado un ilusionado Pujol.



Con todos estos alicientes, los ciclistas sueñan con mejorar la marca de 2019: "El objetivo sigue siendo el mismo; siempre hemos dicho que es un modo de vida", ha subrayado César Mato.



Con la ilusión por bandera se encaminan a una aventura ilusionante con lo puesto: ropa, la bicicleta y un saco de dormir. A partir de ahí, 2.500 kilómetros y 33.000 metros de desnivel a los que enfrentarse. Porque esta Across Andes continuará con una aventura que llevará a los dos vallisoletanos a recorrer la carretera Austral, de más de 1.200 kilómetros que une el sur y el norte de Chile.



En cuanto a la prueba, el recorrido, tal y como señala el de Laguna de Duero, irá por la zona sur. "Aquí recorreremos bosques milenarios, lagos, etc. Los paisajes son brutales en la Patagonia chilena", ha explicado César Mato, natural de Laguna de Duero.



"Veremos lo que nos encontramos", han añadido ante la incertidumbre del recorrido que presagia una mezcla entre sufrimiento y disfrute de los paisajes y gente de la zona. "El único objetivo que nos marcamos aquí es disfrutar", han subrayado pese a ser una de las parejas referencia que ya saben lo que es concluir en primera posición como el caso del 'Kilómetro 0'.

Una vez finalizada la prueba, ambos continuarán con su aventura, sin agobios del crono o de lo que marque una clasificación y bajarán a San Carlos de Bariloche para, posteriormente, coger la carretera Austral dirección Puerto Montt. Enfrente, más de 1.200 kilómetros y 18.600 metros de desnivel por una zona "prácticamente virgen" con la mayor parte sin asfaltar y que recorre reservas naturales y grandes parques.

"No sé si llegaremos a comer el turrón", han bromeado los ultraciclistas, que no han querido perder la oportunidad de completar su aventura andina con este nuevo reto. "No sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, sí que lo vamos a disfrutar al máximo".

