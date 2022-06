Buen test en Segovia para el Zamora Enamora antes de la cita del año

Finalizó la Vuelta a Segovia con los hombres del Globalia Artes Gráficas-Zamora Enamora mostrando una vez más su alta combatividad, siendo una de las últimas oportunidades para varios ciclistas de probarse antes de hacer frente al gran objetivo de la temporada para el equipo: La Vuelta a Zamora.

La ronda zamorana, para la que apenas quedan 10 días, ya es el foco que centra la atención de la estructura presidida por Francisco Domínguez, ya que sin duda se buscará mostrar la mejor versión en la carrera de casa. De ahí, la importancia de esta Vuelta a Segovia, donde se salió a dejar una buena imagen y regresar con la moral lo más alta posible.

No empezó de la mejor manera la primera etapa segoviana entre Fuenterrebollo y Torrecaballeros, y es que apenas habían transcurrido 30 kilómetros cuando Mario Fernández se vio obligado a bajarse de la bicicleta, aquejado de un golpe de calor que le dejó completamente mareado. A pesar del inconveniente, sus compañeros supieron rehacerse y tanto José Hernández como Alejandro Rodríguez con sendos ataques buscaron sorprender a los bloques de los sprinters, que finalmente impusieron la lógica del ciclismo.

En la segunda y última etapa, con un terreno más montañoso que el día anterior, los chicos del Globalia-Zamora Enamora volvían a ser protagonistas al filtrarse en varias de las fugas del día. El doble paso por el alto de Otero de Herreros seleccionaba mucho la carrera, dejando delante un pelotón de apenas 30 unidades camino de la meta en las calles de Segovia. En ese grupo de favoritos aguantaban hasta el final David Mendoza y Alejandro Rodríguez, siendo el venezolano el mejor en la línea de meta, y acabando en la general como mejor clasificado en 28ª posición, a solo 3 minutos del triunfador.

“Por resultados en meta no ha sido nuestra mejor carrera, pero me voy satisfecho por el desarrollo de las dos etapas, donde no yendo las cosas como habíamos planteado, hemos sabido resolver los problemas y reponernos sobre la marcha, y lo cierto es que al final tanto David como Alex, los dos días, han estado con los mejores hasta los instantes finales”, era el balance de Iván Rodríguez. El director del equipo ya piensa en el futuro más próximo: “Por delante ahora nos quedan casi dos semanas de preparación muy importantes antes de dar la lista definitiva para la Vuelta a Zamora, donde la intención será demostrar el gran equipo que somos, y de una manera u otra acabar subiendo al pódium como anfitriones”.

Juan María Cuella estará en el campeonato de España Junior

Muy atento se estará el domingo a lo que pueda realizar el salmantino Juan María Cuella, ciclista del filial Globalia Artes Gráficas-Bodega Perahigos, que hace unos días se proclamaba campeón de Castilla y León junior, y que este domingo participará en el Campeonato de España de la categoría con la selección de Castilla y León.

La prueba, que se desarrollará en Valladolid, tendrá un itinerario de 119 kilómetros que Cuella conoce bien, por transitar por carreteras que acogen todos los años muchas pruebas del ciclismo base autonómico, teniendo el punto caliente en el encadenado a los muros de la Garganta y El Portillo.

