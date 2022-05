Excelente participación del Vino de Toro Caja Rural en las competiciones del fin de semana

El Vino de Toro Caja Rural finaliza el mes de mayo como lo inicio, cargado de actividad y con numerosos podios, en otro fin de semana donde el club toresano compaginó, pista, ruta, y subidas, con algún circuito de tierra.

Se inició el fin de semana en Madrid el pasado miércoles, se continuó en Rio Esgueva, el sábado con la disputa de varios campeonatos auto. Castro Urdiales sería otra de las citas en pista al aire libre y con la disputa de la VII Carrera del Sarmiento que se celebró en la vallisoletana Localidad de La Seca, se continuó el domingo con 2 de los atletas Sub14 seleccionados por la Federación de Atletismo de Castilla y León celebrado en Soria, Zamora sería otra de las paradas obligatorias para el Vino de Toro Caja Rural con la celebración de la VII Carrera Cerco de Zamora por la Esclerosis Múltiple.

Lantadilla, en plena tierra de campos palentina sería el lugar de la II legua de Palencia, la localidad vallisoletana de Robladillo, fue la localidad elegida por la organización de las cinco leguas de Valladolid, el Vino de Toro Caja Rural también estuvo presente en la Subida a Santa Casilda en Briviesca, Burgos, Vega de Tirados, Salamanca también fue escenario de presencia del Vino de Toro Caja Rural, y ya fuera de nuestra comunidad, Logroño, también estarán presentes los colores del Vino de Toro Caja Rural. En todas ellas el Vino de Toro Caja Rural lograría subir al podio por medio de alguno de sus corredores.

Trofeo Ciudad de Fuenlabrada e Intercomunidades Soria

El miércoles 25 de mayo tuvo lugar el Trofeo Ciudad de Fuenlabrada, donde tomaba parte el saltador de longitud del Vino de Toro Caja Rural, Pablo Benítez García, que sigue en busca de encontrar su puesta a punto y esas sensaciones de salto que en sus buenos momentos tuvo. Pablo Benítez sigue su progresión y en esta ocasión lograba un mejor salto de 6.80, ligeramente superior a su primera competición después de su reaparición, logrando el 3º puesto en el trofeo.

Dos serían los atletas Sub 14, llamados por la dirección técnica de la Federación de Atletismo de Castilla y León, para representar a nuestra comunidad en el ya tradicional encuentro intercomunidades, que flamantemente organiza año tras año la Federación Autonómica de Castilla y León, en esta ocasión serian, la saltadora de Longitud Sub 14, Medea Hernández Pérez, y el joven marchador Sub 14, Iván Bueno Vázquez, ambos realizaron una excelente participación, pues sumaron puntos muy importantes para que nuestra selección sub 14 se proclamará vencedora del encuentro, por delante de Asturias, Madrid y La Rioja.

Medea Hernández Pérez realizó un concurso impecable con sus 4 saltos por encima de su actual marca personal, logrando un mejor salto de 4.75, que le daría el 2º puesto. Iván Bueno Vázquez tomaría parte en los 3 km marcha, y aunque acusaría el calor reinante en los momentos de celebrarse la prueba, lograba vencer en los 3 km, dando los 8 puntos a Castilla y León, paraba el crono en 18.03.83.

II Legua de Palencia

La localidad palentina fue el escenario de la II Legua de Palencia Legua a Legua 2022, y donde el Vino de Toro Caja Rural estuvo representado por 7 de sus corredores, logrando hasta 5 podios, con una gran protagonista, Emma Pérez García que lograría su segunda victoria en la edición del 2022.

Victoria con holgura, no dando pie a ninguna de sus rivales, después de imponer un fuerte ritmo desde los primeros inicios de la carrera, la vallisoletana también lograría el primer puesto en la categoría Máster 35. J. Antonio Revilla González, también repetiría victoria en la categoría Máster 55, después de haber realizado una gran carrera, Roberto Baz Cermeño, daría otra satisfacción a la expedición del Vino de Toro Caja Rural, lograba el 1º puesto en la categoría Máster M40.

El emblemático fondista Máster. J. Ramón García García, lograba una meritoria tercera plaza en la categoría Máster 55, mientras J. Ángel Izquierdo, se clasificaba 6º en la categoría Máster 55, Carlos García Benito, realizaba una seria carrera para lograr una sexta plaza en la disputada y dura categoría Máster 35, por parte femenina, la representación del Vino de Toro Caja Rural fue María Carmen Rodríguez de la Cruz, que lograba la tercera plaza en la categoría Máster 55.

Circuito de las cinco leguas de la Diputación de Valladolid

Segunda legua del Circuito de las cinco leguas de la Diputación de Valladolid que en esta ocasión se disputaría en Robladillo, 2 serían los corredores del Vino de Toro Caja Rural que tomaron parte, con un buen rendimiento, así Ignacio de la Cuesta Sánchez, que realizaría una buena carrera, lograba una meritoria cuarta plaza, muy cerquita de los puestos del podio, J.A. Verdugo Arévalo, sí que lograba subir al podio, después de realizar una carrera de menos a más para ser 3º en la categoría Máster F.

Luis Carlos Jiménez Gallego, fondista del Vino de Toro Caja Rural, tomaba parte en la VII edición de la carrera del Sarmiento, que se celebró en la vallisoletana localidad de La Seca, con unas buenas sensaciones para lograr ser 3º en la categoría Máster A.

Briviesca vivió una emocionante jornada de atletismo popular con la celebración de su doceava edición de la subida a Santa Casilda, carrera sobre 8.600 m. en pendiente, por lo que se hace muy dura a lo que hay que añadir el fuerte calor reinante en estos días. el Vino de Toro Caja Rural fue protagonista por medio de los 2 corredores que tomaron parte en esta edición, Carlos López Lara y Jorge Alonso diez que estuvieron en el grupo de cabeza durante buena parte de los ocho mil seiscientos metros de los que trascurrió la prueba.

Carlos López Lara lograba una meritoria segunda plaza en una buena carrera del fondista del club toresano, que además lograba la segunda posición en la categoría Máster A, Jorge Alonso Diez, en otra buena carrera del corredor del Vino de Toro Caja Rural lograba entrar en cuarta posición, después de haber cedido algunos metros en los últimos km de la carrera, esta posición le daba la tercera plaza en la categoría Máster A.

Media maratón de La Rioja

El fondista del Vino de Toro Caja Rural, Álvaro Conde Pajón, lograba un 4º puesto con sabor a victoria, en la 30 edición de la media maratón de La Rioja, con un buen crono de 1.11.30, solo superado por el trío que subiría al podio y quedando a poco más de un minuto del 3º puesto, Su buena carrera tuvo la recompensa de lograr la primera plaza en la categoría Máster A.

Circuito entre Encinas

La polivalente fondista del Vino de Toro Caja Rural, Verónica Sánchez Romero, vencedora absoluta de la cuarta edición de la carrera Circuito Entre Encinas, organizada por el Ayuntamiento de Vega de Tirados y la Diputación Provincial de Salamanca. La carrera, con salida y meta en la Plaza Mayor de Vega de Tirados, sobre una distancia de 10.680 m teniendo lugar la salida de la prueba a las 10:15h horas, siendo a favor del pueblo ucraniano.

Verónica Sánchez Romero, vencía de principio a fin de la prueba, no dando tregua a sus rivales, imponiendo un ritmo vivo que apenas aguantaron durante los primeros kilómetros

VII Carrera Cerco de Zamora

El Vino de Toro Caja Rural tomaba parte también en la séptima edición de la Carrera del Cerco de Zamora-Cerca de la Esclerosis Múltiple, con cerca de 40 corredores de todas las categorías que dejaron patente su afán de colaborar con tal noble causa. Y donde los colores del Vino de Toro Caja Rural subieron hasta en 13 ocasiones al podio.

Sigue los temas que te interesan