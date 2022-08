Pacheta tras el empate en el Pizjuán: "Hemos sufrido mucho en el primer tiempo"

Noticias relacionadas El primer punto de la Liga para el Pucela: empate optimista en Sevilla

José Rojo 'Pacheta' quiso centrarse en fútbol en sala de prensa tras el empate logrado en el Sánchez-Pizjuán. El entrenador del Real Valladolid pidió perdón por la imagen en la tangana, reclamó su derecho a pedir penalti en la acción en la que Guardiola es derribado en el área, pero sobre todo puso en valor el esfuerzo de sus jugadores para sacar un punto de un campo muy complicado y ante un rival "poderosísimo".

"No me quiero olvidar del esfuerzo, nos hemos enfrentado a un rival poderosísimo que nos ha metido un ritmo al que no estamos acostumbrados todavía. Todavía no disfrutamos lo que tenemos que disfrutar. Orgullo del esfuerzo y a pensar en el siguiente" reconoció Pacheta, para quien "hemos sufrido mucho en el primer tiempo, el Sevilla ha estado francamente bien".

Sin embargo, también destacó el técnico burgalés, "en ocasiones claras en el primer tiempo ellos una y nosotros otra". Y puso en la balanza las cosas positivas como que "hemos estado sometidos pero nos hemos repuesto, hemos pasado el momento difícil y en el segundo tiempo hemos estado francamente bien por momentos". Sin olvidar que "Anuar ha hecho una jugada estupenda" pero que "el Sevilla y el Pizjuán aprietan mucho" como lamento por conceder ese empate.

Sobre el posible penalti y la posible roja a Ocampos en la acción que originó la tangana, recordó que "el año pasado he sufrido las dos cosas en contra, de esos penaltis me pitaron cuatro" y mostró su opinión sin recrearse en esa acción: "Considero que le golpea, viendo lo que se pita todos los días estoy en mi derecho de reclamarlo. Pero no quiero enturbiar nada".

Por último, el técnico del Real Valladolid se mostró compungido por la tangana en los minutos finales y asumió que "no puede pasar, pido perdón por la imagen que hemos dado e intentaré que no vuelva a pasar".

Sigue los temas que te interesan