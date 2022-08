De Egipto a Valladolid: el Al Ahly mide las aspiraciones de los gladiadores azules

Sigue avanzando la pretemporada para el Recoletas Atlético Valladolid y los pucelanos disputarán su quinto encuentro de pretemporada mañana miércoles a las 19:00 horas en Huerta del Rey con entrada gratuita ante el campeón de África, el Al Ahly que entrena el vallisoletano Dani Gordo, y que cuenta con varios internacionales en sus filas.

Será una buena oportunidad para que la afición pueda ver in situ nuevamente al conjunto vallisoletano, tras su presentación oficial en el VIII Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid el pasado viernes en Zaratán. El Recoletas sumará el quinto amistoso en su cuarta semana de pretemporada ante el cuadro de El Cairo, con un balance actual de 2 victorias y 2 derrotas y un último triunfo cosechado hace dos días en Valencia de Don Juan en el derbi regional ante el Abanca Ademar (32-34) y otro en el amistoso 2x1 en Cangas ante Frigoríficos del Morrazo (22-24). Las derrotas llegaron ante Bathco Torrelavega (29-26) y Sporting CP (28-35).

Tras el debut del extremo Miguel Camino, tan solo falta por ver debutar en la pretemporada al lateral derecho José De Toledo. Los pucelanos siguen entrenando a buen ritmo y habrá que esperar evolución de algunos jugadores tocados como Dimitrioski, Pedro Martínez o Virulegio, para saber si pueden actuar mañana en Huerta del Rey y de cara al siguiente encuentro del sábado 20 a las 12:00 horas en Cigales ante UBU San Pablo Burgos de División de Honor Plata, también con acceso libre.

El Al Ahly, se encuentra realizando un stage de pretemporada en León y durante el mismo, además de al Recoletas, se medirá al Ademar. El conjunto egipcio cuenta con ocho internacionales absolutos en su plantilla: Ahmed Hesham, Mohsen Ramadan, Ahmed Khairy, Abdelrahman Sayed, Ahmed Adel, Ibrahim El-Masry y Mohab Saied, jugador este último que no podrá estar mañana en el partido al encontrarse con la selección junior de su país. A ellos hay que sumar al lateral brasileño Raúl Nantes.

El equipo cairota es el vigente campeón de África y subcampeón de liga en su país, y se trata de uno de los equipos más laureados del continente junto a sus rivales del Zamalek. El entrenador Dani Gordo, ha manifestado que su expedición está muy agradecida por el trato y las facilidades que el Recoletas ha brindado para organizar este amistoso, que servirá también a los egipcios como preparación para sus próximas citas, entre ellas, a medio plazo, el Super Globe (Mundial de Clubes) que se disputará en octubre en Arabia Saudí.

Precisamente en relación al Al Ahly egipcio, el técnico del Recoletas, David Pisonero, enfatizaba la elevada calidad de un oponente al nivel del Sporting CP que jugó el Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid, “son equipos de muy alto nivel, no olvidemos que estamos hablando del campeón africano, con muchas figuras y estrellas en sus filas y que no es ni de nuestra liga ni de nuestra altura. Pero ahora mismo no podemos desperdiciar la oportunidad de competir contra ellos ni de traerlos a Huerta, y que nuestra afición pueda disfrutar también de jugadores como los que van a estar el miércoles, ya que deportiva y socialmente es una buena oportunidad”, señala Pisonero.

Además, el entrenador pucelano considera que la cita de mañana será una magnífica prueba para seguir afinando la puesta a punto del Recoletas, “a nivel de pretemporada para nosotros es un termómetro fantástico para medirnos de nuevo, para ver nuestras carencias y con una semana más de entrenamiento y otros dos partidos a nuestras espaldas, vamos a tener oportunidad de hacer nuevas pruebas y afianzar ciertos aspectos tácticos y nuestro estado físico”, asegura.

Sigue los temas que te interesan