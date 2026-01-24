Otro duro palo para el Pucela: el Albacete frena la ilusión en Zorrilla tras ganar 0-1

Los tres puntos se escapan de casa en la derrota del Real Valladolid ante el Albacete Balompié en un partido frío que se decidió en el minuto 85 cuando los locales jugaban con diez tras la expulsión de Alejo. Un encuentro abocado al empate, entre dos equipos que no tuvieron claridad para llegar a la portería rival, y que se decidió en un balón colgado al área al filo del final.

No aportó calor el fútbol en esta jornada 23 en LaLiga Hypermotion. En el inicio los dos conjuntos lucharon de tú a tú por ver quien dominaba el balón, y aunque el Pucela pareció por momentos ganar esa batalla de la posesión, la pólvora estaba mojada en ambos lados del campo, con imprecisión en los últimos metros, sin mordiente, lejos de asustar al rival.

El balón parado tampoco servía para aclarar esa situación, aunque la más clara blanquivioleta llegó desde el córner, en el minuto 18, con un remate de Latasa que se perdió por poco. También el Albacete la acarició desde el saque de esquina, en el 27', pero el palo repelió el remate de Lorenzo. Eran momentos de mar en calma antes de que la tormenta se desatase en forma de dos posibles penaltis que no fueron considerados como tal.

Fue en el minuto 39 cuando un disparo visitante en el área fue desviado por la mano de Jurić (obligando a una gran parada de Guilherme), una acción que el colegiado no consideró punible. Tres minutos después, en el área albaceteña, tras un saque de esquina, desde el VAR se llamó al colegiado para revisar una patada sin balón en juego que derribó a Latasa.

Un hecho muy evidente ante el que el juez de la contienda consideró que existía falta previa del delantero, y solucionó pitando infracción del atacante.

Con los ánimos calientes en una tarde muy fría se llegó al descanso.

La segunda parte fue más de lo mismo. El peligro venía a balón parado, el Albacete tuvo un par de remates repelidos por la defensa local, el Real Valladolid probó desde el saque de esquina sin acierto, el encuentro no tenía dueño y los minutos pasaban. Se pisaba área, sí, pero sin la sensación de que el gol estuviera cerca.

Marcos André, en el minuto 72, tuvo la opción con un disparo en el área que no encontró portería en una de las mejores para los castellanos.

Hasta que, en apenas un minuto, ya cerca del pitido final, el resultado cambió. Dos amarillas prácticamente consecutivas, en los minutos 78 y 82, dieron con la expulsión de Alejo.

En el lanzamiento de esa segunda falta, un balón colgado al área, la defensa logró despejar pero en la continuidad de la acción el Albacete volvió a meter el balón a la zona de peligro y, esta vez, después de una prolongación de cabeza, Puertas marcó con un disparo cruzado.

Con diez jugadores y el gol en contra el Pucela no encontró la reacción. 28 puntos, tras 23 partidos, dejan al Real Valladolid en la zona media baja de la clasificación. El sábado 31, a las 21.00 horas, los tres puntos se juegan en Córdoba.

Ficha técnica

(0) Real Valladolid: Guilherme; Alejo, Ramón Martínez, Torres, Hugo San; Meseguer (Lachuer, nin. 57), Jurić (Maroto, min. 77), Chuki; Peter (Garriel, min. 71), Latasa (Marcos André, min. 71), Tenés (Biuk, min. 57)

(1) Albacete BP: Mariño; Lorenzo (F. Gámez, nin. 88), Javi Moreno, Pepe Sánchez (Javier Villar, min. 88), Neva, Jogo; Melendez, Pacheco, Valverde (Lazo, min. 77); Medina (Puertas, min. 77), Obeng (Jefté, min. 66)

Goles: 0-1, Puertas, nin. 85.

Árbitro: Rafael Sánchez (C.T. murciano) amonestó al local Ramón Martínez, Alejo; y a los visitantes Javi Moreno, Jogo, Lazo. Expulsó, por doble amarilla, a Alejo

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 en LALiga Hypermotion disputado en el Estadio José Zorrilla ante 13.437 asistentes, el sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 14.00 horas