Carlos Soria (86 años), leyenda del alpinismo: "Hago deporte cada día porque mi reto es estar en este mundo el mayor tiempo"

Carlos Soria es historia. Leyenda del alpinismo y un nombre que resuena en todo el mundo por sus grandes hitos logrados en una carrera donde la adrenalina, la aventura y el sacrificio han convivido.

A sus 86 años decidió desafiar los límites de lo posible y alcanzó la cumbre del Manaslu -8.163 metros-. Es la octava montaña más alta del planeta, pero para él no hay nada imposible, lo que le sitúa entre las leyendas del deporte mundial.

Nació en Ávila en 1939 y fue el 26 de septiembre cuando conquistaba la cima. Un reto con el que celebraba el 50 aniversario de la primera expedición española que logró hacer cumbre en un ochomil, en la que él también participó.

Carlos Soria, la persona de mayor edad en coronar un ochomil Luis Miguel Soriano

Una dura travesía entre nevadas y heladas que le llevó a lo más alto al ser la persona con más edad en coronar una cumbre de más de ocho mil metros. "Me siento bien, como deportista estoy encantado y, como persona, pues he notado que tengo ya 86 años", bromea en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Soria afirma que decidió volver a la cumbre del Manaslu porque los 50 le parecía un "número bonito" y creía que era el momento perfecto para hacerlo: "Merecía la pena ver las sensaciones que tenía cinco décadas después. Cuando la subí era casi un crío, pero me he demostrado que todavía podía hacerlo y ha sido reconfortante. Valía la pena".

Un proyecto en el que ha estado acompañado de su compañero y amigo Luis Miguel Soriano. Carlos Soria es imparable y lleva el deporte como lema de vida. Mientras mantenía esta conversación con este medio reconocía que estaba en su casa subido en la bicicleta.

Todos los días intenta hacer una hora de entrenamiento: "Antes eran más fuertes y ahora más flojos. Siempre procuro moverme por la mañana. Subir alguna cuesta, andar por llano. Lo voy adaptando a la edad que tengo. Me pongo un rato de pie y otro sentado en la bicicleta. Procuro hacer algo porque es absolutamente necesario. Y, cuanto más mayor eres, más necesario".

Una persona de rutinas. De seguir unas pautas para mantenerse completamente en forma a sus 86 años. El deportista afirma que se preocupa por alimentarse "bien", como "debería hacer todo el mundo", y también hacer ejercicio.

"Siempre hay un rato para hacerlo. Si tienes que ir a trabajar, pues intentar media hora antes o después. Merece la pena moverse. Hay personas con profesiones más activas que, quizá, no necesitan hacer tanto. Yo, por ejemplo, mientras hablo contigo estoy dando pedales", matiza.

Pese a su gran actividad física, esta cumbre ha tenido sus momentos de dificultad. Para él, el peor fue la bajada por la prótesis que tiene en la rodilla izquierda. Lo que le complicó un poco más el momento de llegar a tierra. Pero lo logró porque no hay nada que se le resista.

Una vida dedicada a la montaña y con el único reto de "vivir el mayor tiempo posible": "La vida es muy bonita, mi familia es fantástica y me gustaría estar en este mundo el mayor tiempo".

El abulense que se ha convertido en una leyenda del deporte mundial Luis Miguel Soriano

Carlos Soria ha agradecido todo el cariño que ha recibido en las últimas semanas de amigos, vecinos y personas que le han acompañado en sus distintas apariciones públicas. Precisamente, estaba hace unos días dando una charla en una librería que estaba completa de aforo.

"Mucha gente se tuvo que quedar fuera. Me hizo muy feliz la acogida. No me lo esperaba pero es reconfortante que la gente quiera oírte y estar donde tú estás. Estoy muy contento y satisfecho", afirma.

El abulense ha escrito su historia en el deporte mundial, pero todavía continuará dando muchas más alegrías a la sociedad con sus grandísimas hazañas.