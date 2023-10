VÍDEO | El amor viral blanquivioleta de una niña de 5 años y el orgullo de su padre

Noticias relacionadas Un heroico Sylla y Escudero desatan la locura total en Zorrilla en un partido de infarto

Amelia es una pequeña de solo cinco años que vive en Granada, con sus padres y con su hermano Javier. La niña de solo cinco años se ha hecho viral en los últimos días después de que Ricardo, su padre, colgara un divertido vídeo de escasos segundos en el que podemos ver a la menor cantando parte de una de las conocidas canciones que se pueden escuchar en el estadio José Zorrilla.

“De pequeño, yo te empecé a seguir. Poco a poco, me enamoré de ti. Cuando juegues siempre estaré a tu lado, no me falles Pucela, yo nunca te he fallado”, canta la pequeña en 18 segundos de vídeo mientras acompaña estas frases con palmadas, en una imagen sumamente tierna que no ha dejado indiferente a nadie.

El vídeo lo colgó Ricardo el sábado. De forma muy inocente. Mientras comían, lo grabó y para la red de redes. A partir de ahí, el vídeo acumula ya en X, la que fuera la red social del pajarito, un total de 26.000 reproducciones y decenas de retuits.

“La pequeña se llama Amelia. Como su madre, su abuela y su bisabuela. Es la cuarta generación de Amelias. Le encanta el color violeta, es su favorito, y sí que se interesa por el Real Valladolid. Aquí, en Granada, le preguntan de qué equipo es y ella rápido contesta que del Pucela”, confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el padre de la linda criatura.

Ricardo publica en X bajo el conocido nombre de Pucelanos X El Mundo. Él nació en Valladolid, pero hace 17 años, y por amor, hizo las maletas rumbo a Granada para formar una familia en la ciudad nazarí. Una de las joyas de la geografía española.

“Toda mi familia es de Valladolid. Siempre que puedo, me escapo. Cuando creé la cuenta de Pucelanos X El Mundo era para mantener mi contacto con la ciudad. Siempre he sido un futbolero y, como no podía ser de otra manera, del Pucela”, añade orgulloso el padre.

La verdad es que el vídeo de Amelia, que ha dado la vuelta a toda España, dio suerte al Real Valladolid el pasado domingo en ese derbi regional ante el Mirandés, eso sí, con suspense. Los de Pezzolano se impusieron por 3 goles a 2 para sumar su quinta victoria consecutiva y afrontar el choque ante el Espanyol, que cayó este lunes ante el Villarreal B, con mucha moral.

Amelia y su hermano Javier, junto a Ricardo, el padre de los pequeños, apoyan desde la distancia con el objetivo de que el Real Valladolid vuelva donde se merece, a la máxima categoría del fútbol español.

