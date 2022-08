Estos serán los dorsales del UEMC Real Valladolid Baloncesto 22/23

La plantilla del UEMC Real Valladolid Baloncesto ya conoce los dorsales que portará cada miembro del equipo durante la temporada 2022/2023. Por ello, los propios jugadores responden qué número los acompañará durante el curso y el porqué de cada elección.

0 - Kevin Allen – Allen: “Mi número es el 0 y escogí este dorsal porque nadie creía que podía llegar tan lejos en la vida, solamente yo”.

2 - Greg Gantt – Gantt: “Sinceramente, el número 22 ha sido mi dorsal desde la universidad. Uno de mis amigos y alguien a quien admiro falleció en un accidente de coche, así que siempre he querido honrarle. Utilizo el número 2 cuando el 22 no está disponible porque siento que el 2 es una muestra de respeto”.

3 - Mike Torres – Torres: “Yo nací el día 21 y 2+1 son tres, que también va en honor a mi hermano Kevin, mi madre y mi padre. Aquí, en Valladolid, ya llevé el 3 en mi anterior etapa y quiero repetir con el mismo”.

5 - El dorsal número ‘5’ es el único que no lo elige el jugador, sino que su asignación se debe a una tradición del Club por la cual el último canterano en formar parte del primer equipo lo lleva en honor al 5 de Lalo García, el Eterno Capitán.

6 - Jaan Puidet - Puidet: “Es mi número favorito y lo he elegido prácticamente siempre desde que comencé mi carrera profesional. En algún momento he llevado otro a la espalda, pero siento que el 6 me pega mucho y me gusta. Hace años tuve la oportunidad de utilizarlo con el equipo nacional y desde entonces me he apegado todavía más a él”.

14 – Herve Kabasele – Kabasele: “El 14 es el número con el que empiezo en la selección nacional y de ahí se convirtió en importante para mí. Esta temporada lo he vuelto a tomar para que sea un año importante en un equipo importante. Y este es el número que me hará despegar, como siempre”.

19 - Melwin Pantzar - Pantzar: “Cuando vine a España solo había unos pocos números disponibles para elegir y lo escogí porque el 19 era el único que realmente me gustaba. Lo he utilizado desde entonces y como representación por el hecho de salir de Suecia y jugar fuera de mi país”.

22 - Sergio de la Fuente - De la Fuente: “Este dorsal se debe a que mi hermana y mi abuela nacieron el día 22 y para mí son dos pilares fundamentales. Empecé a jugar con él desde mi primer año, me gustó y ya desde entonces he seguido con él”.

32 - Jordy Kuiper - Kuiper: “No tuve un motivo especial para elegir el 32 al principio. Cuando finalmente cumplí mi sueño de llegar a la NCAA, en Estados Unidos, y jugar en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro con los UNCG Spartans, había una lista de números disponibles y el 32 me pareció bonito, me llamó la atención. Después viví una de las mejores épocas de mi vida, cumpliendo mi sueño de jugar al baloncesto profesionalmente y completando una experiencia de ensueño y especial para mí. Tengo grandes recuerdos con ese dorsal, incluyendo dos campeonatos universitarios de conferencia. En su momento no tenía una razón específica para escogerlo, pero ahora el 32 es muy importante y cuanto más lo lleve, más especial se irá convirtiendo porque llegarán nuevos recuerdos”.

34 - Álex Mazaira – Mazaira: “Casi siempre he jugado con el 14, pero el 34 también es un número que me gusta porque cuando era pequeño y jugaba en Ourense llevaba ese número. Además, le guardo un cariño especial porque cuando estuve en Manresa, conseguimos el ascenso y llevaba ese dorsal también”.

35 – Romaric Belemene – R. Belemene: “Mi dorsal es el 35. Siempre he querido jugar con este número porque desde muy pequeño he sido fan de Oklahoma City Thunder, de Kevin Durant. Empecé a seguir le baloncesto cuando draftearon a Serge Ibaka en el equipo y después me enamoré de cómo jugaba Kevin Durant. Era muy fan y casi siempre elijo el 35”.

88 – Dominic Gilbert – Gilbert: “En la cultura China el número 8 es un número de buena suerte, así que el 88 es, en esa línea, muy buena suerte. Es un dorsal de buena fortuna y además, como nací en Hong Kong, es una muestra de respeto y reconocimiento a mis raíces y orígenes, por eso llevo el 88 en la espalda”.

Sigue los temas que te interesan