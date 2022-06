Caja Rural Aula recupera a una de sus jugadoras más queridas

Los caminos de María O’Mullony y del Caja Rural Aula Valladolid vuelven a cruzarse. La jugadora zamorana vuelve al que fuera su club entre el 2015 y el 2019. La lateral derecho zurda deja la entidad donostiarra para regresar a Valladolid después de sumar tres Ligas Guerreras Iberdrola.

“Sé que el Caja Rural Aula Valladolid me ayudó a crecer y siempre me he sentido muy bien aquí. Conozco al cuerpo técnico y a muchas jugadoras. Creo que después de las temporadas tan complicadas que he pasado tengo ganas de estar tranquila, cerca de casa y en un club en que sé que me van a cuidar. Además, creo que aquí voy a volver a disfrutar del balonmano. Regresar significa estar en casa. Me siento muy arropada porque todo el mundo me ha tratado muy bien siempre.”, ha asegurado la jugadora zamorana.

María O’Mullony tiene solo 24 años, pero su experiencia en la máxima categoría le confiere la capa de una gran veterana, algo que será muy importante en la temporada 2022-2023.

“Puedo aportar experiencia y todo lo que he aprendido jugando al lado de grandes jugadoras. Y fuera espero aportar mucha alegría y mucha unión, porque eso también es el Caja Rural Aula Valladolid. Espero volver a disfrutar del balonmano y luchar por lo máximo que se pueda”, ha finalizado la ya jugadora del equipo blanquiazul.

