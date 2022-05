Adiós a un emblema del Aula tras 11 años: “Necesito aplaudiros hasta que se me caigan las manos"

Hay marchas que duelen en el corazón. Y esta es una de ellas. Lulu Guerra, tras once años vistiendo la camiseta del Caja Rural Aula Valladolid, jugará su último partido este sábado en Huerta del Rey. La portera ha decidido poner punto final a su etapa en Pucela defendiendo la camiseta del equipo blanquiazul, siempre entre las mejores porteras de la Liga Guerreras Iberdrola. Y sobre todo, siendo el referente dentro y fuera de la pista para las jugadoras que iban viniendo.

La jugadora ha decidido esperar a la semana que viene, cuando ya haya terminado la temporada, para hacer declaraciones sobre su salida del club. Aunque en las redes sociales ya se ha manifestado para pedir el apoyo de la afición: “Un último favor. Acudid a Huerta este sábado, necesito aplaudiros hasta que se me caigan las manos por todo el cariño que he recibido todos estos años”.

Altas y bajas

La baja de Lulu Guerra se suma así a las ya conocidas de Cristina Cifuentes y Elena Cuadrado, que también abandonarán el club vallisoletano al finalizar la presente temporada. A estos tres nombres se les suma la no continuidad de Danila So Delgado, Malena Valles, Sara Molés, Rafaela Bergara e Isabel Colías. Todas ellas no formarán parte del equipo de la próxima temporada, por lo que una vez más el técnico Miguel Ángel Peñas tendrá que hacer filigranas para configurar una plantilla donde sí continuarán: Lorena Téllez, Inoa Guerra y Elena García junto a las recientemente renovadas Teresa Álvarez, Elba Álvarez, Amaia G. De Garibay, Jimena Laguna y Carmen Sanz.

Desde el Caja Rural Aula Valladolid desean a todas “muchas suerte en sus nuevos proyectos personales y profesionales”.

Sigue los temas que te interesan