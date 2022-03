El Caja Rural Aula Valladolid busca el sábado una victoria para acercarse al objetivo

A falta de que llegue la esperada Copa de la Reina, el Caja Rural Aula Valladolid tiene claros sus objetivos para la Liga Guerreras Iberdrola: terminar quintas. Y para ello hay que empezar ganando al Handbol Sant Quirze este sábado a las 19:00 horas en Huerta del Rey. Porque Miguel Ángel Peñas tiene claro qué tienen que hacer para terminar bien la presente temporada.

“Nos queda la parte final del campeonato, que es la que va a marcar si entramos entre los cinco primeros. Nos quedan cinco partidos en casa y tres fuera y para poder estar en la zona alta, solo podemos perder dos partidos. Así que tenemos que ganar los cinco en casa y uno de los de fuera. Pero lo primero que tenemos que hacer es ganar este sábado”, ha asegurado el entrenador vallisoletano.

Las blanquiazules afrontarán el partido con la duda de Danila So Delgado, que no ha podido entrenar durante toda la semana por culpa de una amigdalitis, pero que sí que estará en la sesión de esta tarde. Y cada una de las jugadoras va a ser importante, ya que nadie espera un encuentro fácil a pesar de la situación en la tabla del Handbol Sant Quirze.

“No podemos olvidar que allí lo pasamos muy mal para ganar. Íbamos perdiendo de uno cuando quedaban cuatro minutos. No hicimos un buen partido y si no hacemos bien las cosas, cualquiera nos puede ganar. He recalcado toda la semana esto. Ellas están en una situación complicada, pero siempre es peligroso jugar ante estos equipos. Tenemos que salir como lo hemos hecho en los últimos partidos. Ante Bera Bera y ante Rocasa hemos hecho grandes partidos y me ha gustado mucho el equipo. Y quiero mantenerlo este fin de semana”, ha finalizado Miguel Ángel Peñas.

